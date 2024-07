¿Cuál es el modus operandi de la seguridad? Expertos y víctimas de delitos analizan delincuencia en la región y rol de delegada presidencial

Hace tres días la víctima casi mortal de otro hecho con arma de fuego involucrada en Viña del Mar dio sus primeras palabras tras haber estado con ventilador desde el 13 de julio, cuando un delincuente entró a la botillería que atiende junto a su familia en 12 Norte llegando a San Antonio, y le disparó seis veces, impactando uno de los proyectiles en su mandíbula.

“Acabo de salir de la UCI producto de un impacto de bala que fue generado por un asalto. Somos emprendedores botilleros de 12 Norte antes de llegar a calle San Antonio. Fuimos vulnerados por una persona que entró a nuestro local pidiendo nuestras pertenencias con un revólver. Para salvaguardar la vida e integridad de mi familia, mi esposa y mi hijo de seis mesecitos, tuve que accionar y darle frente a este personaje, entregándole todas las cosas. Es un momento que no sabes qué hacer, no sabes cómo manejarte, es un momento espontáneo y accionó, me disparó”, cuenta Jesús González, con la mitad de su dentadura rota, en un video difundido por redes sociales desde la misma UCI.

Lo anterior es uno más de los varios delitos con armas de fuego que ocurren día a día en el país y en nuestra Región de Valparaíso. Los últimos días han estado llenos de homicidios y delincuencia armada y en la zona la sensación de inseguridad es alta este año, pues desde el verano se ven cruentos asesinatos a plena luz del día en lugares donde las familias van a pasear, como el centro de Viña del Mar o de Valparaíso, hechos que no han disminuido en su agresividad e impunidad, por lo que puede atestiguar Jesús González.

El botillero de Viña del Mar pudo contarlo, pero muchos otros no. La seguidilla de muertes ocurridas acá, pero también en la Región Metropolitana, levantó las alarmas una vez más sobre el rol del Ministerio del Interior en el combate a la delincuencia y por qué da la sensación de que no hay control ni pista de cómo solucionar el recrudecimiento de la delincuencia en los centros urbanos más poblados del país.

La semana pasada en la localidad de Placilla, en la parte alta de la comuna Valparaíso, un hombre fue dejado sin signos vitales en la entrada del SAPU de Peñuelas, acción ejecutada por parte de dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. También en la comuna porteña, en Laguna Verde, un sujeto apuñaló y dio muerte a otro al interior de la casa de su ex pareja, lugar hasta donde llegó para atacarla con un arma blanca, pero se encontró con este otro hombre que intentó defenderla, resultando fallecido producto de las puñaladas.

Hace apenas unos días, uno de los homicidios más violentos y que llamaron más la atención de la ciudadanía se registró en la parte alta de Viña del Mar, en el sector de Villa Independencia, donde un hombre fue asesinado luego de recibir 47 impactos de bala, perpetrados desde tres armas de fuego diferentes, y en Concón un hombre fue encontrado sin signos vitales en el antejardín de una casa de la Av. Concón-Reñaca, hecho que está siendo investigado por la Brigada de Homicidios.

CONTRADICCIÓN EN CIFRAS DE HOMICIDIOS ENTRE DELEGADA, CARABINEROS Y FISCALÍA

Todo lo anterior ha vuelto a levantar la discusión sobre si la delegada presidencial regional, Sofía González, es la persona más idónea para el cargo que implica entre sus tareas principales coordinar e implementar planes de seguridad para toda la región.

La principal crítica radica en la supuesta desconexión de la autoridad regional con lo que realmente ocurre en materia de delincuencia y homicidios en la zona. El domingo 14 de junio, González indicó que "hasta junio de 2023 en la región de Valparaíso se habían cometido 69 homicidios y a junio de este año son 54. Esto da cuenta de un trabajo que es una tendencia a la baja, que se ha mantenido, no sólo con la disminución del 2,9% entre los años 2022 y 2023, sino que se mantiene durante esta jornada”, por lo que “creemos es que los esfuerzos deben estar abocados en aquellas estrategias que han demostrado que funcionan".

Sin embargo, tanto las cifras de la Fiscalía Regional como del Sistema Táctico de Operación Policial (S.T.O.P.) dan cuenta de otra cosa: El Informe de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social de la Fiscalía Regional de Valparaíso, al 30 de junio de 2024, indica que los homicidios simples aumentaron 13,76%, lo que se traduce en 124 ingresos, 15 más que los registrados en igual fecha del año pasado. En cuanto a los homicidios calificados, se informó una caída de 27,27%, pasando de 11 a 8 ingresos entre enero y junio de 2023.

Puranoticia.cl pudo acceder a la última estadística que posee la policía uniformada, de fecha 14 de julio de 2024: Mientras el 2023 reportaba al 14 de julio 52 homicidios en las 38 comunas de la región, a igual fecha de 2024 esta cifra llega a 53, un 1,9% más que el año pasado, y sólo entre el 8 de julio y 14 de julio de ambos años, las cifras nuevamente dan cuenta que los asesinatos van al alza, pues el 2023 no hubo ningún crimen en este periodo de tiempo, mientras que este año ya se han reportado tres homicidios en esta última semana.

¿Qué es lo que está pasando, entonces, en la Delegación Presidencial Regional y en el Gobierno que no hay coincidencias en algo tan clave como el estado de la situación, importantísimo para tomar medidas serias?

CAPACIDAD DE HACER BIEN EL TRABAJO

Por lo ocurrido con Jesus González, pero también por sus propias experiencias a diario, es que Jorge Cuevas, presidente de Botilleros Viña, es tajante con la delegada: “Cuando no tienes la capacidad de llegar a todos los actores, es porque estás haciendo mal tú trabajo. Una vez me citaron a una reunión, la cual la suspendieron y nunca más me llamaron”, recuerda.

Además, critica las cifras entregadas por la autoridad, alegando que la realidad que ellos viven a diario es otra totalmente distinta. “Puede ser una cifra que sea real, la estadísticas son buenas siempre y cuando se cumplan al 100% efectivamente. Me refiero a que nuestro gremio está siendo afectado por la delincuencia. Somos trabajadores que estamos punto fijo por años en un mismo sector, ubicamos a la mayoría de las personas, personas de bien y de mal. Cuando identificamos a estas personas de mal, lo primero que uno hace es llamar a Carabineros. Pero Carabineros no llega o llega muy tarde. Ayer justamente me tocó hablar con un colega que presenció un robo a un transeúnte en pleno centro de Viña, nuestro colega hizo lo correcto, llamar a Carabineros, se demoraron en llegar pero el delincuente no va a esperar a que llegue Carabineros y las víctimas ya no están esperando para hacer la denuncia. Carabineros increpó al botillero por que le dijo que generamos gastos a los recursos públicos, enojado…yo mismo llamo, de 10 veces que llamo no llegan y a esta altura tampoco llamo porque sé que no llegarán. Esa es la realidad”.

"LE PEDÍ CONSIDERACIÓN PORQUE TENÍA MI BEBÉ, Y NO SE FRENÓ"

Emily Pérez, la esposa de Jesús González, baleado en la mandíbula por defender a su familia de un asalto a su botillería, cuenta que "yo le decía a él que yo tenía mi bebé, que tuviera consideración, que se calmara. Yo me asomé porque estaba gritando, y él ve mi bebé y todo, y empezó a disparar para asustar. No se frenó, no le importó".

Además, dice que cuando llegaron a instalarse con un negocio entre 14 y 15 Norte en 2019 "no ocurría esto, nunca había pasado, y este año cuatro robos en menos de 7 meses... algo está pasando, obviamente. No es común, nunca veo en noticieros que los chilenos salgan a robar con armas, entonces se está desatando la delincuencia. Mecheros hay, pero a mano armada no había visto esto".

"Ha aumentado mucho la delincuencia, ha ido progresivamente aumentando, pero no sé por qué. Yo soy extranjera, entonces no sé cómo a nivel político manejan esta situación, pero cuando se metieron por el techo llamamos a Carabineros y ellos llegaron enseguida. El día del robo llegaron enseguida, pero la Seguridad Ciudadana, el patrullaje de Carabineros es escaso. Ellos llegan cuando tú los llamas, pero la prevención al delito es poco, es escaso".

Sobre qué pasa con el manejo y control de seguridad desde las instituciones del Estado, Nicolás Jofré, jefe de la carrera Administración Pública de la Universidad Viña del Mar (UVM) advierte, de entrada que la división en la opinión pública y la conmoción del aumento de asesinatos en las principales regiones del país “ha generado un debate político cruzado que repercute en lo que conocemos como sensación de seguridad pública (sentimiento de seguridad o no seguridad en espacios públicos)”.

La región tiene 4 casos latentes de investigación y que son un verdadero contraste, pero que dan cuenta y evidencian la crisis de violencia que nuestra sociedad vivencia hoy, mencionó. “A fin de que se entienda, señalaré dos casos que son contrapuestos, el primero del viernes pasado un hombre de 41 años es asesinado en Laguna Verde por defender a una mujer que estaba siendo agredida por su ex pareja. Mientras que por otra parte tenemos un hombre asesinado con 47 impactos de bala en su cuerpo en la ciudad de Viña del Mar. Ambos casos son graves, merecen condenas ejemplares, pero son dos caras de una misma moneda”, dijo.

DESPLAZAMIENTO DE LOS DELITOS

¿Por qué? El académico estima que considerando que la discusión parlamentaria en materia de ley avanza sobre la creación del Ministerio de Seguridad Pública, “el debate ahí deja un montón de curiosidades en relación a si terminará estableciéndose una autoridad local desde una secretaría regional ministerial y por consiguiente una sesión de atribuciones del delegado presidencial. Sí es muy cierto que en la actualidad tanto Santiago como Valparaíso viven un momento complejo en torno al resguardo, mantención y promoción del orden público, la seguridad y la prevención de los delitos. La apuesta más típica es aumentar la dotación, pero esto en fenómenos de seguridad tiende a desplazar los delitos, hacia un lugar no resguardado y/o custodiado. De forma que sí es una opción que aumenta la seguridad, pero genera exposición de desplazamiento delictual a otros lugares que hoy no se tienen detectados, por lo que las respuestas institucionales deben moverse luego con rapidez para poder detener y prevenir futuras concreciones delictivas”.

Pero también advierte del otro debate parlamentario que se está sosteniendo “y que da cuenta de la opción de decretar estado de excepción constitucional en las regiones de Santiago (15 asesinatos en una semana) Valparaíso (4 asesinatos), pero no se observa el ejemplo previamente señalado uno en acto de defensa legítima a una víctima de violencia, v/s otro que parece se resultado de crimen organizado (sin determinarse aún que tipo de organización criminal y porque se comete dicha acción)”.

A su parecer “el estar a ciegas ocasiona que las respuestas institucionales como la que proponen algunos parlamentarios, sea disonante. Nuestras FF.AA. no son fuerzas de orden interno. Tienen preparación militar y de guerra, sacarlas a las calles, sin tener detectados a quienes se quiere detener y/o qué organizaciones delictivas son las que están generando estos homicidios, es una medida muy desesperada, si no tenemos una estrategia que triangule inteligencia y las investigaciones que PDI y Carabineros están desarrollando”.

En ese sentido, afirma que “la toma de decisiones aún está en la esfera de acción institucional del Ejecutivo más que en las regiones, sin perjuicio de lo cual resulta relevante saber qué opinan los delegados presidenciales de las regiones más golpeadas con asesinatos esta semana, ya que son representantes del Presidente en el territorio y por consiguiente, deben tener línea directa para manifestar planes y estrategias de abordaje, que hasta el minuto no conocemos”.

"NO HA LOGRADO MOSTRAR COMUNICACIONALMENTE LIDERAZGO"

Por su parte, la doctora Angélica Pacheco, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar, analizó el rol del Gabinete Regional, recordando que éste es liderado por la delegada presidencial pero también incluye en éste al gobernador, y que “se puso a prueba por primera vez tras la creación del cargo de elección popular y el término de los intendentes. Ha transcurrido escaso tiempo para evaluar si estos cambios administrativos en el territorio han beneficiado a la zona; menos si las atribuciones y recursos son limitados para la gobernación regional. Sin embargo, sí se puede analizar la figura personalista de Rodrigo Mundaca. La delegada Sofía González sin presencia mediática, sólo empezó a figurar en la medida que los temas de seguridad pública requerían su intervención. Quizás para no cruzarse políticamente con el liderazgo público del gobernador, o por falta de apoyo político de los actores del gran Valparaíso no ha logrado mostrar comunicacionalmente liderazgo; ni tampoco su Gabinete Regional”.

Para abordar la seguridad desde el Gabinete, Pacheco puso como ejemplo el rol del seremi de Transportes, afirmando que “es clave”: “La vida cotidiana de miles de habitantes de la región sufren diariamente con un mal servicio; stress y frustración diaria; no hay cuidados mínimos como paraderos con los horarios de recorridos, ni puntos de difusión que podrían servir para la divulgación de contenidos QR. La salud mental de los conductores de buses es evidentemente crítica; no hay señales de licitación a los recorridos. Sensación de ley de la selva. Esto es seguridad. La falta de iluminación, la ausencia de espacios públicos, la ausencia de infraestructura y mobiliario para caminar tranquilamente en las calles de la ciudad, no están o, simplemente, se encuentran deteriorados. El desarrollo urbano, la ciudad para todos, el diseño de prevención situacional es parte de la responsabilidad de las políticas públicas de la cartera de Vivienda y Urbanismo. Esto es seguridad”.

Pero también añadió un tercer punto, relacionado con la educación. “La deserción escolar en la región habría superado los 4 mil estudiantes entre el 2021-2022. ¿Cuáles son las políticas públicas desarrolladas en la zona para el retorno de niños y jóvenes a la escuela? ¿Cuántos han retornado? ¿Dónde? Las políticas de educación como sistema en la región, también es seguridad”.

Para Pacheco mejorar la seguridad también requiere “que los municipios mantengan sus ciudades limpias, ordenadas, con la percepción que la norma está presente; y no que es vulnerable dejando la sensación de anomia que implica delincuencia. El ciudadano que lanza un papel en la calle, que tira colchones en la quebrada, también es parte de este sistema que fortalece las zonas grises en la ciudad. Por lo tanto, cuando la discusión se encuentra en torno a quién es responsable de la seguridad no deja espacio para acordar cuáles son las soluciones a corto, mediano y largo plazo”.

Finalmente, concluyó que “frente a la exigencia de mayor seguridad y eficiencia en la gestión pública por parte de los habitantes de las ciudades, el rol del Estado resulta fundamental para la calidad de vida. Entonces, las frases ligeras de aquellos que piden disminuir el Estado en Chile, resultan contradictorias para las urgencias de dotar a las policías, a la fiscalía y un sinfín de servicios que requieren más personal para responder a las políticas públicas que enfrenten problemas complejos”.

