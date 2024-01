Crisis de seguridad en Concón: robo de un automóvil por día, el problema de las cámaras y el curioso consejo del Alcalde

"Es un automóvil todos los días, son 364 vehículos que se roban en Concón". Esta preocupante cifra fue la que dio a conocer ante el Concejo Municipal de Concón el director de Seguridad Pública de la Municipalidad, Marcos Solorza, quien expuso detalles del área que tiene a su cargo, confirmando de paso que el delito de vehículo motorizado es el ilícito que más incremento registra a lo largo de los últimos años.

Es bajo este contexto que, además, se develó otra preocupante realidad de la comuna, y que perfectamente podría tener relación con el alza de los robos de autos en Concón, pues la concejala Gabriela Orfali aseguró que un número importante de cámaras de televigilancia no están funcionando de manera óptima, situación que facilita la comisión de delitos como el mencionado anteriormente por el directivo municipal.

ROBO DE VEHÍCULOS

Antes de detallar el problema de las cámaras, vale hacer presente que el delito de robo de vehículo motorizado es el principal ilícito que se comete en Concón, motivo por el cual se han desarrollado alianzas público-privadas para combatir este incremento.

Es en ese sentido que el director de Seguridad Pública, Marcos Solorza, expuso ante los ediles conconinos que "en Chile se roban 40 autos todos los días. Esos están repartidos principalmente en cinco comunas de la región Metropolitana y en dos de la región de Antofagasta. ¿Cómo aporta Concón? Es un automóvil todos los días, son 364 vehículos que se roban en Concón. Pero estamos por lejos... Concón sufrió 221 robos el 2023, Valparaíso 831, Viña del Mar 985, Villa Alemana 187 y Quilpué 278. Esa es la realidad de nuestras comunas vecinas".

"No vamos a minimizar nuestra labor en el ámbito preventivo. Por el contrario, esto nos obliga a seguir protegiendo nuestra labor", dijo el directivo, junto a indicar que "el robo de vehículo se mantiene con una muy leve alza durante el 2023 respecto al 2022".

Y en efecto. Puranoticia.cl tuvo acceso al registro del Centro de Estudios y Análisis de Delitos (CEAD), órgano dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que da cuenta que el 2022 hubo 213 robos de vehículos y que el 2023 hubo 211, respaldando lo de "muy leve" que hablaba Solorza. Sin embargo, lo que el titular de Seguridad Pública del Municipio de Concón no explica es que los datos de 2022 contemplan de enero a diciembre; mientras que los de 2023 sólo consideran de enero a septiembre, pues aún no se han presentado oficialmente las cifras del último trimestre del año pasado.

Ahora bien, si sólo se consideran las cifras de enero a septiembre de ambos años, durante el 2022 se habían registrado 142 robos de vehículos motorizados, mientras que el 2023 hubo los 211 ilícitos de este tipo que ya se mencionaron.

Frente al tema, el alcalde Freddy Ramírez señaló que "hay que tener cuidado cuando se habla de un aumento excesivo de robo de vehículos cuando se aplican los guarismos, que son irreales. A Concón nos miden sobre la base de 100 mil habitantes, pero nosotros tenemos la mitad de eso, entonces ahí el guarismo se dispara. Entonces la cifra es esa que está ahí, pero en el guarismo aparecemos con un número ficticio".

EL PROBLEMA DE LAS CÁMARAS

Tras la exposición del titular de Seguridad Pública, tomó la palabra la edil Gabriela Orfali, quien lamentó que en la instancia no se hablara de las cámaras de seguridad de la comuna, considerando que en este tema "ha habido una gran problemática".

"No podemos negar que ha habido una gran problemática. Las cámaras no están al 100, de hecho están bien lejos del 100. Lo pude ver el 21 de diciembre y eso llama la atención, porque ya se invirtieron $60 millones en abril de 2023 cuando se entregó este diagnóstico y se pagó por una mantención", comenzó indicando Orfali.

Por ello, enfatizó en que "si vamos a la baja con las cámaras, hoy es una herramienta que se requiere, y si a cualquiera le sucede algo no va a haber disponibilidad de cámaras. En Concón, con 50 mil habitantes, no se puede negar que hay un robo de auto cada día. Eso está establecido y nadie lo puede negar. A una persona se le roba el auto todos los días y eso genera alarma, pero si no tenemos las cámaras de seguridad funcionando, menos podemos lograr avanzar en este tema".

Luego la sesión se vio enfrascada en un intenso debate, hasta que se decidió concluirla debido a que ya se había cumplido la hora establecida. Teniendo en cuenta que el tema quedó en suspenso, Puranoticia.cl tomó contacto con la edil conconina, quien precisó que en septiembre y diciembre de 2023 acudió a la Comisaría de Carabineros, donde está la central de cámaras, y advirtió la realidad de las mismas.

"Es muy preocupante el tema porque las cámaras no están en el nivel mínimo que se puede esperar. No están en condiciones operativa la mayor parte. Concón tiene 57 cámaras, pero la pregunta es cuántas de esas funcionan, porque no funcionan las 57. Por razones de seguridad no quiero decir el número de cámaras que no funcionan, pero hoy no es una herramienta que esté disponible para poder apoyar a la solución de situaciones delictuales en la comuna", aseguró Orfali.

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN

Ante la gravedad de este problema, el alcalde Freddy Ramírez anunció en la sesión de Concejo que ya está en marcha un proyecto que busca actualizar y modernizar el sistema de seguridad de la comuna, incluyendo nuevas cámaras de televigilancia.

"Hemos presentado el Plan Integral de Seguridad Pública, que tiene dos líneas: implementación tecnológica del sistema de seguridad, es decir, todo el sistema actual, recibido con cámaras obsoletas y antiguas, será actualizado y modernizado en un 100%. Se incorporan nuevos puntos de cámara, se hará una licitación en Mercado Público y se trabajará con cámaras lectoras de patentes, radiocomunicación y con número único", subrayó el jefe comunal ante los ediles conconinos.

En ese sentido, aseguró que "hoy estamos pasando a ser una de las comunas que tendrá la mayor tecnología en la región de Valparaíso".

De igual forma, la autoridad conconina salió a aclarar una desafortunada declaración que entregó previamente el director de Seguridad Pública, Marcos Solorza, quien en un punto de la sesión señaló que "la oportunidad (que tienen los delincuentes para robar) es la cantidad de autos que los vecinos dejan afuera de sus casas, teniendo la obligación de cuidarlos al interior de su inmueble".

Al respecto, Ramírez dijo que "la seguridad es responsabilidad de todos, la nuestra es generar prevención, pero el llamado a la comunidad es a resguardar lo que es propio. Yo nunca he dejado un auto afuera, por más feo o antiguo que sea, porque entiendo que hay gente oportunista y hay delincuencia. La seguridad es responsabilidad de todos y si no somos capaces de colaborar, esto va a seguir pasando".

Como se logró advertir en la última sesión del Concejo Municipal, en Concón se han conjugado todos los factores para facilitarle la labor a los delincuentes que se dedican al robo de automóviles, pues esta verdadera crisis de seguridad pública que enfrenta el país se ha reflejado mayormente en este ilícito puntual en la comuna, el que sin duda alguna se ha visto favorecido por la "oscuridad" en la que se encuentra Concón debido al grave problema que presentan las cámaras de televigilancia en la actualidad.

