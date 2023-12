Crece polémica entre el Gobernador y Cores de oposición en Valparaíso: acusan a Mundaca de verlos como una "corte de aduladores"

Tal como oportunamente lo informó Puranoticia.cl el pasado martes 26 de diciembre, el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó casi $1.700 millones ($1.691.481.327) para reforzar la seguridad en la región; esto, mediante la adquisición de nuevos drones, mejores cámaras de televigilancia, además de una sala espejo.

Fue justamente este último punto el que levantó una gran polémica que hoy tiene enfrentados al gobernador Rodrigo Mundaca con cores republicanos y de Chile Vamos, quienes comentaron en aquella oportunidad que la habilitación de una segunda sala espejo en el edificio del Gobierno Regional era un "gustito personal".

En concreto, se trata de una sala espejo / sala de crisis, la cual estará ubicada en el edificio administrativo de calle Melgarejo, la cual busca mejorar la coordinación operativa y centralización de la gestión de la información. El monto de esta inversión en particular es cercana a los 505 millones de pesos, según informó el Core de Valparaíso.

Frente a esta inversión, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Core de Valparaíso, John Byrne (Partido Republicano), criticó que "me parece que la sala de monitoreo no era recomendable, porque esta locación es donde mismo se encuentra la sala de control actual, y si se produce un nuevo evento, como lo fue el incendio (en ascensores), juega en contra de la seguridad”.

GOBERNADOR LAMENTA "CRÍTICA MEZQUINA"

Ante estas críticas se refirió el gobernador Rodrigo Mundaca, quien señaló a El Mercurio de Valparaíso que "es una crítica mezquina que hace la bancada republicana y ciertos sectores de Chile Vamos, como el consejero regional Manuel Millones, John Byrne, Iván Soto o Marcos Tricallotis, políticos que dicen estar a favor de la seguridad y que nos endilgan que la sala de crisis fue un gustito personal".

Junto a esto, la máxima autoridad de la región de Valparaíso le respondió a los cores de oposición diciendo que "no nos conocen, porque si fuéramos mezquinos habríamos priorizado proyectos que beneficien a nuestro sector y eso no ha ocurrido. Al contrario, hemos beneficiado equitativamente a los 38 municipios".

"Ellos tienen que asumir la responsabilidad que tienen que asumir. Aquí hay cores que intentan disputar el Gobierno Regional y espero que lo hagan dentro de los principios de la democracia, del buen trato. No espero que las prácticas políticas vuelvan al viejo oeste, como antes. Creo que hay una intención en algunos cores de caer en la política del viejo oeste, pero yo los quiero llamar a la cordura y al debate democrático", concluyó Rodrigo Mundaca, quien competirá por la reelección.

BYRNE RESPONDE A MUNDACA

Las palabras de Rodrigo Mundaca fueron rápidamente respondidas por el core John Byrne, quien las emprendió de vuelta contra el Gobernador de Valparaíso, de quien dijo que en sus comentarios "refleja una actitud típica de no aceptar visiones diferentes en el Consejo Regional, ya que lo ve como una corte de aduladores destinada a aprobar sus proyectos como si fuéramos un buzón".

El core expuso también que "no entiende que los consejeros tenemos responsabilidades claras bajo la ley de aprobación de gastos, pero también de responsabilidad del buen uso de los fondos del Estado, provistos por los impuestos de las personas".

Acerca de la polémica sala, dijo que "le pedí personalmente que retirara el ítem de su sala espejo, ahora llamada «de crisis», por $505 millones, ya que ensuciaba el proyecto que pide la ciudadanía, que era mejorar el servicio de drones. Por cierto que esta iniciativa conlleva mas gastos operacionales no contemplados en el proyecto presentado como remuneraciones del nuevo personal requerido".

"También señalamos que se debió haber incorporado la función de reconocimiento facial, para ayudar a las policías en su gestión, conectándolas a sus bases de datos. Las razones, además, eran legales, ya que el señor Gobernador no cuenta con las atribuciones operativas en temas de seguridad, por lo que este uso de recursos públicos no corresponde. Tampoco tiene las certificaciones necesarias para ver imágenes en su oficina del piso 19 del edificio de la Gobernación, ya que involucra la privacidad de las personas", manifestó Byrne.

También aseguró que le recordó al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que "no era una buena práctica de seguridad tener la sala espejo en la misma locación ante algún evento como incendio o tsunami".

MILLONES RECALCA DIFERENCIAS

Puranoticia.cl también conversó con el core Manuel Millones, quien también forma parte de la misma bancada aludida por el gobernador Mundaca: "Mi estilo de liderazgo es muy diferente al de Rodrigo Mundaca y en esa misma linea actúo con ponderación y siempre buscando los acuerdos en beneficio de la región y evito la discusión o descalificación con quienes piensen diferente a mí o tengan puntos de vista contrarios a mis posturas", dijo la autoridad regional.

De igual forma, sostuvo que "cuando hay algo que no me parece, es decir, alguna iniciativa o proyecto que tenga observaciones, llamo a la autoridad involucrada y le doy mis puntos de vista, tratando con argumentos de convencer que tal o cual iniciativa puede ser mejorada o no es lo más conveniente para los intereses de la región. En definitiva, es una forma leal de trabajo con las autoridades del Gobierno que sean".

Acerca de los arriendos de drones, expuso que "junto a Republicanos expusimos nuestros punto de vista en la Comisión de Seguridad y en pleno, porque creemos que esa iniciativa se pudo mejorar y, además, no gastar $500 millones en la instalación de pantallas en las oficinas del Gobernador, para duplicar el trabajo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es decir, van a existir funcionarios en el subterráneo de la Intendencia Regional y en el piso 19 observando las pantallas de la información que arrojen los drones y eso es un derroche de recursos".

Millones también hizo hincapié en que "por información de la misma coordinadora de Seguridad Pública, esa es una materia que no es de competencia del Gobernador Regional, es decir, eventualmente la Contraloría podría objetar ese gasto por no estar en la ley la competencia de seguridad a los Gobiernos Regionales".

Por último, lamentó que "por haber expuesto con respeto nuestra opinión e incluso invitar a mejorar la tecnología de las pantallas de los drones con cámaras de reconocimiento facial, haber comprado drones y que estos fueran operados por Carabineros de la Prefectura Aeropolicial, nos descalifica y las trata de «críticas mezquinas». Que los lectores saquen sus conclusiones".

PURANOTICIA