Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso a la cárcel del agresor de Nabila Rifo

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó el reingreso de Mauricio Ortega al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

El tribunal de alzada ordenó que la comisión de libertad condicional vuelva a sesionar para analizar la solicitud del agresor de Nabila Rifo.

"Se ordena, el reingreso del sentenciado Mauricio Ortega Ruiz, al establecimiento penitenciario de Puerto Aysén, lo que deberá ejecutar una vez firme este fallo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique", indica el fallo.

Fue el martes 7 de octubre cuando el individuo fue liberado tras acceder al beneficio de libertad condicional.

Debido a esto, se acusó a una serie de errores por las que la víctima no fue correctamente notificada sobre la medida, ya que el documento se habría entregado en un domicilio que desde hace más de cinco años funciona como dependencia de Gendarmería en Coyhaique.

Cabe recordar que inicialmente, Ortega recibió una condena de 26 años de cárcel por los delitos de lesiones graves, lesiones gravísimas y femicidio frustrado.

Sin embargo, tras una apelación presentada por su defensa, la Corte Suprema revocó el cargo de femicidio frustrado, lo que redujo su pena a 18 años de presidio.

