Corte de Apelaciones de Valparaíso designa ministro por demanda de Giorgio Jackson contra senador Fidel Espinoza

El 8 de enero pasado, el exministro Giorgio Jackson presentó tres acciones judiciales, una de ellas en contra del senador socialista Fidel Espinoza, por difamación en el contexto del caso Convenios.

“Es una demanda por daño a la honra, por difamación del senador Fidel Espinoza, quien también se refirió a mí como el líder de una banda de criminales, y por lo tanto esto está todo, por supuesto, documentado desde público conocimiento”, explicó Jackson.

“Por lo tanto es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias bien acaloradas, de las cuales yo también he sido parte, existan límites como lo establece exactamente nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución, a través de las leyes, que es precisamente cuando se daña la honra de otras personas”, añadió en dicha oportunidad.

Para responder a sus dichos, Espinoza aseguró que “yo no me retrotraigo en ni un centímetro de mis palabras, porque es así. Ellos formaron a quienes fueron a cometer estos delitos a las regiones, con plata de todos los chilenos”.

“Me mantengo firme, no me van a amilanar, no me van a amedrentar, no me voy a callar ni me voy a silenciar porque se haya presentado una acción judicial en mi contra, que, además, ni siquiera es una querella por injurias y calumnias en mi contra”.

Bajo este contexto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso designó al juez a cargo del juicio, posición que recayó en el magistrado Mario Gómez Montoya, en el caso por difamación en el marco del caso Convenios.

PURANOTICIA