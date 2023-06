Cores de Valparaíso y polémica por desalinizadora en Puchuncaví: cuestionan su ubicación, pero recalcan en su necesidad

Posturas contrapuestas son las que se han expresado en torno a la instalación de una planta desalinizadora en la costa de la comuna de Puchuncaví, litoral norte de la región de Valparaíso. Esto, porque el «Proyecto Aconcagua», de Aguas Pacífico, ha recibido una férrea resistencia por parte de los pescadores de la comuna; pero también ha sido celebrado por los sistemas de Agua Potable Rural (APR) de Olmué y Limache.

Dos han sido las líneas de acción seguidas por los hombres de mar, quienes acusan que la iniciativa causará más contaminación y afectación a los seres marinos, en definitiva, su sustento económico. Así es como, en primer lugar, hace ya dos meses se encuentra tomada la entrada del terreno donde se está construyendo la planta desalinizadora; y también, se presentó un recurso de protección, acogido por la Corte Suprema, que busca frenar la obra, que por lo demás ya registra un 30% de avance.

En la posición contraria se encuentran las comunidades del interior de la región de Valparaíso, las cuales sufren a diario la crisis hídrica. Es bajo este contexto que los APR's de Granizo, Los Maitenes y Esperanzas de Agua, en Olmué y Limache, ya firmaron un convenio con Aguas Pacífico para contar –a futuro– con agua a precio subsidiado, por medio del viaducto de 105 metros que incluye el «Proyecto Aconcagua», el cual partirá en Puchuncaví y se extenderá hacia la provincia de Marga Marga.

El «Proyecto Aconcagua» consiste en la construcción y operación de una planta que produzca agua dulce multipropósito y multicliente que, luego de ser tratada, puede servir para el consumo humano, riego agrícola, procesos industriales y actividad minera de la región de Valparaíso. Para ello, la iniciativa ya cuenta con su aprobación ambiental (RCA de 2018) y su concesión marítima (Decreto Supremo de 2019).

La planta desalinizadora también considera la construcción del mencionado acueducto de 105 kilómetros, con cinco estanques de distribución, que transportará el agua desalinizada desde la costa hasta la precordillera, a través de la cuenca del Aconcagua, y cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) tiene una data del año 2020.

POLÉMICA COMISIÓN

Y es que teniendo ambas posiciones enfrentadas, Puranoticia.cl quiso conocer la postura de los consejeros regionales (cores) de Valparaíso, quienes salomónicamente reconocieron la importancia de contar con proyectos de este tipo, pero recalcando que estos no pueden afectar el ecosistema ni el medio ambiente de donde se emplazarán.

Pero antes de pasar a detallar sus visiones, vale hacer presente que el proyecto fue analizado en la última sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, donde se acogió una propuesta del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en cuanto a esperar cinco días para recopilar antecedentes que permitan hallar alguna irregularidad en la RCA de 2018 y/o en la concesión marítima de 2019.

Es en este contexto donde se generó una observación planteada por el core Christian Macaya (RN), integrante de dicha Comisión, quien planteó a Puranoticia.cl que lo mejor era esperar la resolución del recurso de protección interpuesto en la justicia, recordando que ya no le corresponde abocarse al tema a la administración del Estado.

"De hecho, podría la Corte acoger este recurso de protección y quedaríamos con un trabajo inoficioso, entonces yo creo que lo más prudente hubiera sido acoger mi solicitud de suspensión y esperar a que el recurso se resuelva en la Corte de Apelaciones y, una vez evacuado, porque no hay plazos que hoy nos persigan, resolver nosotros. Eso hubiera sido una solución más adecuada.

CRÍTICAS AL LUGAR

Hecho el punto, Puranoticia.cl quiso conocer la mirada de los cores de Valparaíso respecto a la instalación de esta planta desalinizadora, como una de las respuestas a la grave crisis hídrica que vive la región. En ese sentido, se expresó un sentimiento común respecto a la necesidad de materializar este tipo de proyectos, pero haciendo presente que estos no pueden afectar a las comunidades donde se emplazarán.

El core Macaya expuso al respecto que "el problema es dónde se instala esta desalinizadora, porque no es menor la reclamación que hacen los pescadores. Si se está instalando adosado a un muelle, me parece que eso tiene un impacto en el entorno natural, biológico e industrial, en el entorno productivo del sector. Por tanto, el reclamo de los pescadores tiene bastante asidero y está bastante justificado".

Por su parte, el core Sebastián Farfán (CS) comentó que "sabemos que Quintero y Puchuncaví es una zona especialmente sensible, por lo mismo, junto al Gobierno Regional, estamos buscando localidades donde podamos instalar estas desalinizadoras, pero generando el menor perjuicio a las comunidades. Estamos como sector político alineados en avanzar en desalinizadoras, pero buscando el diálogo más abierto con las comunidades y evitando esa contradicción que se genera hoy".

En tanto, el core Manuel Murillo (PPD) recordó que "hay un acuerdo transversal, tanto en la región como en el país, de tratar de no aceptar más empresas en zonas saturadas porque contaminaban. Entonces, llevar otra empresa más a Puchuncaví va a provocar que sea sea perjudicial", agregando que "Chile tiene muchos kilómetros de mar y hoy lo proponen justo en el punto donde están todas las empresas, y eso creo que nos perjudica. Entonces la negación pasa por eso, no porque no sea necesaria".

INICIATIVA NECESARIA

Desde la vereda política del frente se expresó el core John Byrne (Republicano), quien puso el énfasis en que "la desalinizadora que está en construcción y que cuenta con todos los permisos ambientales es una gran noticia para la región, en especial para la zona de Marga Marga, como en Olmué y Limache".

En cuanto a lo que exponen los pescadores de Puchuncaví, la autoridad regional aseguró que "entiendo perfectamente su preocupación", pero aseguró que "eso ya está salvado en el mundo, porque en muchas partes existen las desalinizadoras, entonces lo que hay que hacer es monitorear después la salinidad del agua en ese sector. No estamos inventando la rueda, muy por el contrario. De hecho, en Chile existen varias desalinizadoras, en Antofagsta y Mejillones, por ejemplo".

Ahondando en la necesidad de contar con estos proyectos, el core Murillo señaló que "no nos podemos negar a que la única alternativa viable que existe en el mundo son las empresa desalinizadoras de agua potable", postura compartida también por el core Macaya, quien dijo que "de que la desalación es necesaria, sí es necesaria".

Finalmente, el core Farfán subrayó que "es importante que avancemos con la instalación de desalinizadoras en nuestra región porque, si bien, es verdad que generan problemas, estamos en una crisis tan grande en temas hídricos –que es algo que vemos a diario en sectores como Olmué, Colliguay y distintos lugares– así que la desalinizadora es una buena opción".

