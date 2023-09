CORE de Valparaíso aprobó más de $ 10 mil millones para proyectos de inversión regional

Un total de $10.200.940.000 aprobó el Consejo Regional (CORE) de Valparaíso para una cartera de 25 proyectos de inversión regional, a través de las modalidades de financiamiento Circular 33, Conservación de Infraestructura Pública y Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Tradicional.

​Dentro de este último ítem, se encuentra el proyecto de Construcción de Alcantarillado Punta de Tralca, en la comuna de El Quisco, por $2.608.143.000; mientras que en el marco de la Circular 33, fueron priorizados 20 iniciativas por un total de $5.650.492.000, destacándose la adquisición del sistema de televigilancia para la comuna de Algarrobo por $660.000.000, la adquisición de un vehículo paratransporte de adultos mayores en la comuna de San Antonio por $598.511.000, la reposición de 2 camiones limpiafosas para Viña del Mar $631.440.000; la reposición y adquisición de camionetas para la mantención de áreas verdes y operaciones para la comuna de La Calera $566.436.000, y la adquisición de un camión de emergencias para la comuna Juan Fernández por $464.082.000.

​Asimismo, en el marco de la Conservación de Infraestructura Pública, se aprobaron 4 proyectos por un total de $1.942.305.000, entre ellos la Conservación del Estadio Municipal Italo Composto de la comuna Villa Alemana por $830.244.000.

​El presidente de la Comisión de Inversiones, Percy Marín, informó que “ha sido una cartera bien variada, con la adquisición de maquinarias, ambulancias, sistemas de televigilancia, además de proyectos de conservación, como el del estadio Ítalo Composto de Villa Alemana, que también se construyó con recursos del Gobierno Regional, pero lamentablemente el paso del tiempo lo ha ido deteriorando y hoy necesita una reparación. Aprobamos un proyecto muy importante en saneamiento, que dice relación con el alcantarillado de Punta de Tralca, porque como Consejo Regional de manera transversal, hemos puesto como principio que todos los proyectos de saneamiento sanitario tienen una rápida tramitación”.

FONDO CONCURSABLE 8%

​En la misma sesión plenaria se aprobó un total de $3.343.237.284 para el financiamiento de 543 proyectos correspondientes a los recursos concursables del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) destinado a Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, Social y Medio Ambiente.

​La distribución de provincia fue la siguiente: provincia de Valparaíso, 153 proyectos, $973.715.379; provincia de San Felipe, 78 proyectos, $433.983.687; provincia de Marga Marga, 76 proyectos, $475.581.419; provincia de Quillota, 71 proyectos, $448.951.531; provincia de Petorca, 53 proyectos, $327.302.591; provincia de Los Andes, 52 proyectos, $318.966.599; provincia de San Antonio, 51 proyectos, $298.248.086; provincia de Isla de Pascua, 09 proyectos, $66.487.992.

​El presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deportes y Recreación, Ricardo Aliaga, señaló que “estamos muy satisfechos por haber aprobado 543 proyectos para las organizaciones sociales de las distintas provincias de nuestra región, en forma transversal, lo que las vienen a robustecer en sus distintos quehaceres”.

​En tanto, el gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, destacó ambas aprobaciones, manifestando que “el fondo concursable del 8% es muy esperado por parte de las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito del deporte, la cultura, la seguridad, en lo social, en lo ambiental. Se recibieron más de 1.500 postulaciones y hemos logrado aprobar 543, con un monto total superior a los $3.300 millones. Y en materia de Circular 33, se han aprobado más de $5.600 millones para la adquisición de ambulancias, camionetas para distintos municipios, sistema de televigilancia para la comuna de Algarrobo, además de 04 proyectos de conservación para las comunas de Catemu, Villa Alemana, San Antonio y Valparaíso”.

Por su parte, el Core Manuel Millones core Millones valoró la "aprobación de proyectos del 8% concursable que suman 543 millones de pesos y que suman 3.343.342 millones de pesos".

"Estas iniciativas sin lugar a dudas seran de alto impacto en las comunidades y da cuenta de la importancia que tiene este fondos con aportes del gobierno regional, en actividades culturales, deportivas, de medio ambiente, social y de seguridad ciudadana", agregó.

Millones señalo que a raíz de la corrupción de fundaciones, "el ministerio de Hacienda estableció una limitante como fue revertir la circular que eliminó la exigencia de los 2 años y por estos actos que afectan la fe publica, mal usando fondos públicos y pese a que las bases avaladas por las disposiciones establecidas permitieron postular a instituciones con menos de 2 años, estas organizaciones debieron ser declaradas no admisibles por la circular 20 de la Dipres que revirtió la autorización del 2022, lo cual es muy injusto para estas organizaciones que hicieron el trabajo y postularon de buena fe. En tan sentido se hizo una apelación a la Dipres, para que esa norma no afecte a las organizaciones comunitarias que postularon a este fondo concursable que no supera los 8 millones de pesos".

IMÁGENES:

PURANOTICIA