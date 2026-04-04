Coquimbo: Detienen a niñera por robo de $30 millones que ocultó enterrándolos

Un operativo policial desarrollado en la comuna de Coquimbo finalizó con la captura de una mujer y la recuperación íntegra de una millonaria suma de dinero sustraída desde un domicilio. Las diligencias realizadas por personal del OS9 de Carabineros permitieron determinar que la autora del ilícito era la cuidadora de la propiedad, quien había diseñado un plan para ocultar el botín en el mismo inmueble donde desempeñaba sus funciones.

El suceso se desencadenó en una vivienda ubicada en la calle Lorenzo Iduya. En ese lugar, la víctima recibió una alerta por parte de la trabajadora respecto a un presunto desorden detectado en el primer piso de la casa. Sin embargo, al realizar una inspección de las dependencias, los propietarios descubrieron la desaparición de cerca de $30 millones en efectivo, monto que correspondía a los ahorros de la familia.

A raíz de la denuncia, se pusieron en marcha diversas pesquisas que permitieron establecer la responsabilidad directa de la mujer en el delito. De acuerdo a los antecedentes de la investigación, la imputada sustrajo el dinero desde una caja y, posteriormente, procedió a sepultar los billetes en el patio de la residencia.

El procedimiento de Carabineros permitió localizar el punto exacto donde se encontraba el dinero robado. El botín estaba enterrado y protegido por bolsas, siguiendo la maniobra de ocultamiento ejecutada por la autora del robo tras apoderarse de los fondos.

La detenida fue identificada como A.M.E., de 37 años, quien fue trasladada para quedar a disposición de la justicia. Su paso a control de detención se fijó para la jornada de este viernes, según confirmaron las autoridades policiales.

Gracias a la rapidez del operativo, se logró la restitución total de los $30 millones a la víctima. Con este hallazgo, se dio por cerrado un caso que alcanzó su resolución en solo unas pocas horas desde que se iniciaron las primeras indagatorias en el sitio del suceso.

PURANOTICIA