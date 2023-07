Contratación directa y $4,4 millones al mes: detalles del vínculo entre el Servicio de Salud de Viña y Dra. investigada por «Sierra Bella»

Un mes y un día después de enviado un oficio desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en la que los parlamentarios integrantes de esta instancia solicitan al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) informar sobre la situación laboral de la doctora Beatriz Chamorro Arancibia, finalmente esta repartición respondió.

Fue el martes 6 de junio cuando la Comisión de Salud acordó remitir un oficio al SSVQ, acción que se llevó a cabo el viernes 9 de junio con la firma de la presidenta de la instancia, la diputada Ana María Gazmuri. No obstante, el silencio del Servicio de Salud se mantuvo por más de un mes, hasta que finalmente se confirmó, vía Transparencia, que efectivamente la Dra. Chamorro es una de sus funcionarias.

Toda esta solicitud de información surge a raíz de que la médico de profesión es una de las presuntas implicadas en el bullado caso de la compraventa de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago. La ex directora de Salud de la administración de Irací Hassler (PC) está bajo la lupa de la Fiscalía al ser apuntada como una de las funcionarias que conocía las condiciones de la transacción, sin que hubiera objetado la intención de adquirir el inmueble por más de $8.200 millones, a pesar de que su avalúo fiscal no superaba siquiera los $2 mil millones.

Como era de esperar, esta situación generó una serie de críticas hacia el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota por contratar a una persona que está siendo investigada en el marco del bullado caso «Sierra Bella», y más aún debido al largo silencio que sólo se rompió este martes a través de una respuesta vía Transparencia en la que el departamento jurídico del SSVQ indica que "puedo confirmar que la Dra. Beatriz Chamorro forma parte de nuestro personal en la actualidad".

RESPUESTA A LA COMISIÓN

Las interrogantes expresadas en la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del 6 de junio pasado tenían que ver con la forma de ingreso de la profesional al Servicio de Salud, con la naturaleza jurídica de su contratación, con su remuneración y con los motivos por los cuales esta repartición de salud decide contratar a una profesional que se encuentra imputada por un bullado caso.

Bajo este contexto, ahora se confirmó que el Servicio de Salud dio respuesta al oficio emanado desde esta instancia legislativa el 9 de junio pasado.

"La Dra. Chamorro ingresó a prestar servicios a este Servicio de Salud, especificamente en la Dirección de Atención Primaria, a contar del 1 de junio de 2023, en calidad jurídica de Contrata, 44 horas. Ley 19.664", comienzan indicando en el documento firmado por la directora del SSVQ, Andrea Quiero Gelmi.

Además, la directiva añadió que "por razones de buen servicio, la Dra. Chamorro fue designada por contratación directa, y su remuneración correspondiente al mes de junio ascendió a $4.472.361 bruto".

Finalmente, la titular del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota expuso en su respuesta a la Cámara que "la Dra. Chamorro es médico con especialidad en Salud Familiar, con experiencia en el desarrollo de hospitales comunitarios, la cual se integra al Servicio para apoyar a los bospitales comunitarios del Servicio".

DUROS CUESTIONAMIENTOS

El vínculo contractual entre la profesional y el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, tal como lo han hecho saber parlamentarios de la región de Valparaíso, tanto del Distrito 7 (zona costera) como del Distrito 6 (zona interior), mantienen en entredicho a la Dra. Beatriz Chamorro y al SSVQ, a quien incluso pidieron desvincular.

El diputado Andrés Celis (RN) señaló en primer lugar que "esta persona fue contratada por esta directora del Servicio de Salud por $4,5 millones bruto. Según la directora, es una excelente profesional, que viene a apoyar a los hospitales comunitarios y, además, es una experta en salud familiar. ¿Cómo se le contrató? Por trato directo. No hubo concurso, ni transparencia ni probidad. Un sello más de este Gobierno".

Previamente dijo que "yo pregunté en la Comisión de Salud hace un mes, delante de la Ministra de esta cartera, si era efectivo que se había integrado al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. No se me contestó. Y me entero, literalmente, por un medio de comunicación digital, que era efectivo. Es decir, a mí se me esconde, se me oculta esta información y se le da a un medio de comunicación digital por medio del Consejo de la Transparencia".

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) adelantó que "apenas nos llegue la información oficial, respondiendo al oficio que envié de la Cámara de Diputados, voy a hacer la denuncia correspondiente para que la Contraloría se pronuncie respecto de esta situación que, sin duda alguna, me parece a lo menos irregular".

En tanto, el diputado y ex presidente de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino (Ind.-PR), comentó que "a pesar de que se ve estéticamente muy mal (su contratación), hay que esperar el resultado de la investigación de la Fiscalía, si es que es formalizada y, por cierto, juzgada y sancionada; si es que fue partícipe de la compra de la ex Clínica Sierra Bella a un precio excesivamente alto y que está siendo investigado".

