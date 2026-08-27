Contraloría detecta que dos médicos becados trabajaron menos de seis meses en seis años en el Servicio de Salud Arauco

Dos médicos especialistas que recibieron becas financiadas con recursos públicos permanecieron con licencia médica durante más del 90% del período en que debían trabajar en la red pública de salud para cumplir su obligación de retribución al Estado.

Así lo estableció una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío al Servicio de Salud Arauco (SSA), que detectó que ambos profesionales, beneficiarios de becas de especialización en Anestesiología, desempeñaron funciones efectivas por menos de seis meses en total durante los seis años que debían cumplir su Período Asistencial Obligatorio (PAO).

Según el informe N° 210/2026, uno de los médicos permaneció con licencia médica durante el 95% de ese período, trabajando solo 108 días de un total de 2.192. El segundo especialista registró licencias durante el 94% del tiempo, prestando servicios efectivos únicamente 133 días.

La auditoría estableció además que, mientras se encontraban con reposo médico, ambos profesionales realizaron viajes al extranjero y desarrollaron actividades laborales en instituciones públicas y privadas.

Asimismo, en uno de los casos, la Contraloría verificó que el 52% de las licencias médicas presentadas durante ese tiempo fueron emitidas por la cónyuge y que, mientras se encontraba con reposo médico, realizó 12 viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas.

Los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y a la Fiscalía Local de Lebu para los fines que correspondan dentro de sus competencias.

MÁS DE $2.000 MILLONES SIN RECUPERAR

La revisión también detectó falencias en la recuperación de recursos asociados a programas de especialización médica.

Así, se constató que el Servicio de Salud Arauco no acreditó el cobro de más de $2.046 millones correspondientes a garantías, aranceles y estipendios que debían ser restituidos por profesionales que incumplieron sus obligaciones o fueron eliminados de programas de formación.

Además, observó deficiencias en las gestiones de cobranza y seguimiento judicial de estos recursos, encontrándose algunos casos con escaso avance, archivados o sin acciones de cobro oportunamente acreditadas.

Frente a estos hechos, el Servicio de Salud Arauco informó la destitución de ambos médicos y el inicio de acciones administrativas y judiciales destinadas a determinar los perjuicios ocasionados y recuperar los recursos comprometidos.

PURANOTICIA