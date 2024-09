Contraloría detecta irregularidades en listas de espera del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar

Contraloría detectó irregularidades en la gestión de las listas de espera en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

La investigación, solicitada por el senador Juan Luis Castro, se centró en verificar si el recinto de salud efectuó egresos masivos de interconsultas desde su sistema local y constatar la coherencia de este último con el ingreso a la lista de espera informada en la plataforma Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE), que contiene la lista de espera nacional..

En el informe del ente contralor, detectó que "se advirtieron seis casos egresados por la causal N° 11 “Contacto no Corresponde”, sin que conste la existencia en el sistema informático del hospital ni en la ficha clínica del respectivo paciente los tres llamados telefónicos exigidos para ese efecto. Además, se constató el caso identificado con el ID local 2637769, que fue egresado por la causal N°14 “No Pertinencia”, sin que conste la existencia de una evaluación por parte de algún médico u odontólogo auditor, como lo exige para ese efecto el numeral 11, del manual aprobado por resolución exenta N° 136, de 2023".

"Atendido lo expuesto, corresponde que esa entidad hospitalaria instruya un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en tales hechos, debiendo remitir el acto administrativo que lo inicie en el plazo de 15 días a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República", agrega.

Además, se comprobó que la base de datos de los registros históricos migrados desde el SIGTE "presenta incumplimientos a las condiciones que se impuso el MINSAL para dicha migración. En efecto, se advierten casos en que los campos “Prestación de Salida” y “Establecimiento que Otorga” se encuentran vacíos o con código erróneo; además, existen casos con fechas de egreso posteriores al año 2020 y anteriores al ingreso del caso a la lista de espera No GES, así como también diferencias entre esa base de datos y la proporcionada por el Hospital Dr. Gustavo Fricke para la fiscalización, debiendo ese establecimiento de salud cumplir lo comprometido en su respuesta, en orden a que enviará a esa Cartera Estado el resultado del análisis que efectúe sobre la materia, lo cual debe validar y luego acreditar la Unidad de Auditoría Interna de ese establecimiento, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR".

Se constató que en la Base de Dato Local existen 16.267 casos egresados de la lista de espera No GES los cuales no figuran como egresados en la Base de Dato SIGTE, "situación que no armoniza con los numerales 5.1.4.2, y 6.1.2, de la resolución exenta N° 1.962, de 2022 y con el principio de interoperabilidad previsto en el artículo 16 bis de la ley N° 19.880, correspondiendo que se adopten medidas para evitar su reiteración".

Se comprobó también 200 casos cerrados en la Base de Dato SIGTE, sin embargo, en la Base de Dato Local "se encuentran abiertos, esto es pendientes de atención, correspondiendo que el HDGF efectúe el análisis respectivo, medida que debe validar y luego acreditar la señalada Unidad de Auditoría Interna, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR".

En la Base de Dato SIGTE existen 166 casos egresados de la Lista de Espera No GES, los cuales en la Base Local se encuentran pendientes de atención, "debiendo ese hospital efectuar el análisis respectivo, medida que debe validar y luego acreditar la Unidad de Auditoría Interna, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR".

Se advirtió que en la Base de Dato SIGTE hay 13 casos de Consulta Nueva de Especialidad cerrados por los establecimientos de APS de Loncura y Viña del Mar, los cuales en la Base de Dato Local se encuentran pendientes de atención, "debiendo ese establecimiento de salud efectuar el análisis respectivo con los mencionados APS, para regularizar dichas situaciones, medida que debe validar y luego acreditar la Unidad de Auditoría a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR".

Se comprobaron 12 casos de Consulta Nueva de Especialidad egresados de Base de Datos SIGTE y Local, que al ser traspasados desde esa última base a una planilla electrónica estos desaparecen, "corresponde que ese recinto hospitalario reitere a la empresa DELOITTE el requerimiento efectuado por ticket N° INC -2024-005027, para solucionar dicha situación, lo que debe validar y luego acreditar la Unidad de Auditoría del HDGF, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR".

Se advirtió que en la Base Local de la Lista de Espera No GES, existen 152 casos pendientes de atención correspondientes a 107 personas fallecidas, "situación que constituye un incumplimiento a lo establecido en el Capítulo 3, del Manual aprobado por la resolución exenta N° 662, de 2013, y con lo establecido en el No 5.2.2 de la Norma Técnica N° 118, de 2011, corresponde que el HDGF acredite las causales informadas en su respuesta, lo que debe validar y luego acreditar la Unidad de Auditoría Interna del de ese recinto asistencial, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR".

Y a través de un comunicado, el Hospital se refirió al informe señalando que "la principal prioridad que posee el establecimiento (...) es la atención oportuna, digna y de calidad de sus pacientes. En esa línea, el trabajo de resolución de las listas de espera, reducción de tiempos de espera y su correcta gestión son pilares fundamentales".

"El establecimiento cumplirá a cabalidad con cada una de las medidas correctivas solicitadas por el ente contralor, las cuales además están siendo abordadas junto al SSVQP y el Ministerio de Salud en cuanto mejorar la interoperatividad de los sistemas locales, fortalecer su registro y control en concordancia con SIGTE, de manera de que usuarios y usuarias tengan la certeza de que todos nuestros y nuestras pacientes están siendo atendidos de forma oportuna", añadieron.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro se refirió a las irregularidades detectadas por Contraloría, indicando que "del informe sobre el Hospital Gustavo Fricke, por Contraloría, se desprenden dos grandes conclusiones. Más de 16.000 casos nunca registrados en el sistema nacional y si estaban en una base local. Pero finalmente, miles y miles de casos que nadie sabe dónde están".

Agregó que "segundo, 107 personas fallecidas que se las dio por personas esperando y estaban muertas. Si esta es la muestra de un año, ¿cuánto hay para atrás?".

"Todo esto aquí apunta a que hay una grave crisis de confiabilidad porque objetivamente las cosas están mal y nadie ha dado la cara y nadie dice, como director de hospital, asume una responsabilidad mientras día a día nos está diciendo el máximo auditor del gobierno, que es la Contraloría, que las cosas hoy día no dan confianza. Por eso hemos pedido una lista unificada que es lo que corresponde una vez por todas por la autoridad", cerró.

