Contraloría detecta fallas de control y dineros no rendidos en cuentas de la Seremi de Cultura de Coquimbo

La Contraloría Regional de Coquimbo detectó una serie de falencias en el control financiero de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Seremi) de esa región.

Gastos sin rendir ni justificar, dinero faltante en cuentas corrientes, reintegros no contabilizados, son algunas de las irregularidades del Informe N°580 de 2025, que realizó una auditoría y examen de cuentas, a las transferencias otorgadas a las entidades privadas, entre enero de 2024 y marzo de 2025.

En su revisión, la Contraloría constató que, al 31 de marzo de 2025, la Seremi mantenía un saldo de $106.848.865 en la cuenta “Recaudación de terceros pendientes de aplicación”, y que dichos recursos no se habían transferido a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. También se advirtió que el saldo de la cuenta corriente a la misma fecha registraba $13.065.080, generándose una diferencia de $93.783.785. Adicionalmente, se detectaron reintegros no contabilizados, por $99.866.648, por lo que los recursos que deberían estar disponibles en la cuenta corriente aumentan a $193.650.433, vulnerando el principio de legalidad del gasto.

La Seremi deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de la situación representada e informar a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles. Adicionalmente, la CGR remitió copia de este informe a la Fiscalía Local de La Serena del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, dado que los recursos transferidos a las entidades privadas si bien fueron reintegrados a la cuenta corriente de la Seremi, no han sido transferidos a la Subsecretaría y además, no se encuentran disponibles en la cuenta corriente que administra dicho servicio.

Por otro lado, se advirtió que en el marco del proyecto “Magister en Música Contemporánea” la persona adjudicada no adjuntó los comprobantes que acrediten que efectivamente realizó el pago mensual por concepto de manutención por $10.813.800. Además, en cuanto al respaldo por el pago de matrícula por $2.469.705, no se identifica la fecha en la que se desarrollaría dicho magíster y la documentación que acredite el pago respectivo. Asimismo, respecto del proyecto “Perfeccionamiento en nuevas técnicas de interpretación” el mismo beneficiario no adjuntó documentos que den cuenta del pago efectivo de $4.250.000.

Otro de los hallazgos reveló que la Asociación Gremial Industria Musical de la Región de Coquimbo A.G., presentó 39 boletas de honorarios, en las que no se acompañaron antecedentes que dieran cuenta de la labor contratada. Además, se evidenciaron boletas por concepto de productor del encuentro y “Presentación Artística de la Doctrina en Encuentro Estelar 2022”, cuyos beneficiarios figuran como presidente y secretario de la entidad privada. En cuanto a los gastos imputados en el ítem de operación, no había documentación que sustentara los documentos tributarios, tampoco había lista de quienes recibieron la alimentación, alojamiento, transporte, contratos de arriendo de equipos, o de arriendo de inmueble, entre otros, que justificaran la prestación del servicio y que las personas que recibieron el servicio se vincularan con el convenio, todo por $22.000.000.

De una rendición presentada en el marco del proyecto “Línea de Creación Artística Convocatoria 2023”, se identificaron transferencias a la beneficiaria del proyecto y a su hija, por $9.716.848. Respecto de los restantes gastos rendidos –$7.808.507– no se presentaron medios de verificación del cumplimiento de sus labores.

Del total boletas de honorarios y facturas emitidas por prestadores de servicios y proveedores, en el expediente de rendición de cuentas del proyecto otorgado a la Fundación Cultural IBEL, no se adjuntaron documentos tributarios que sustentaran el pago efectuado, por $55.015.187. Igual situación ocurrió con el Proyecto Sexto Festival Internacional de Cine de La Serena – FECILS, por $30.000.000.

La Seremi deberá verificar que los gastos rendidos cuenten con documentación suficiente y que se vinculen a la iniciativa. En caso contrario, deberá regularizar y solicitar a los beneficiarios la restitución de las sumas involucradas, e informar de ello a la Contraloría en un plazo de 30 días hábiles. En caso contrario, se formulará el reparo correspondiente, por $142.074.047.

VÍNCULOS DE PARENTESCO

La auditoría también constató que un beneficiario contrató los servicios de la empresa de su propiedad, denominada Wood Sound Records SpA. De hecho, durante el periodo en revisión, se advirtió que la Seremi efectuó transferencias a dicho beneficiario por $42.889.767.

Del análisis de parentesco entre los funcionarios de la Seremi de las Culturas de Coquimbo y los beneficiarios de las convocatorias de 2024 y del primer trimestre de 2025, se observó que siete receptores seleccionados de los concursos públicos formaban parte de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo u otra región o habían prestado servicios a honorarios.

Por otro lado, había proyectos con rendiciones de cuentas no entregadas por los beneficiarios y cuyo plazo de término estaba vencido por $277.822.321. Además, existían rendiciones de cuentas aprobadas y no contabilizadas, por $2.418.216.138 correspondientes a rendiciones de cuentas de antigua data entregadas por los beneficiarios que se encontraban aprobadas y no contabilizadas.

En lo referido al saldo de la cuenta “Deudores por transferencias reintegrables” que, al 31 de marzo de 2025 totalizaba $8.618.230.920 que correspondían a saldos por rendir de convenios de transferencias efectuados a entidades del sector privado, se evidenció la existencia de $3.343.749.016 correspondientes a rendiciones de cuentas no aprobadas, que se desglosan en $238.472.906 en rendiciones en proceso de revisión; $408.363.379 en rendiciones rechazadas, y $2.696.912.731 en rendiciones entregadas por los beneficiarios y no revisadas por la Seremi.

Finalmente, se comprobó la existencia de proyectos que se encuentran en incumplimientos que no han sido remitidos al Consejo de Defensa del Estado, por un monto de $277.822.321 correspondientes a iniciativas que no han sido rendidas y cuyas fechas de término se encontraban vencidas.

