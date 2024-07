Consejo Regional de Valparaíso expresó su "profundo rechazo y condena" tras denuncia contra el core Hugo Díaz por acoso sexual

Su profundo rechazo y condena expresó el Consejo Regional (Core) de Valparaíso frente a la denuncia por acoso sexual que una funcionaria del órgano colegiado presentó en contra del core Hugo Díaz Tapia, del Partido Comunista (PC), luego que se conociera que realizara acciones indebidas hacia su persona durante la semana pasada.

La autoridad que representa a la provincia de Petorca asumió su cargo en octubre del año pasado, en reemplazo de la ex core Severina de Gracia de Sánchez (también de las filas del PC), quien dejó su sillón en el Core de Valparaíso debido a que manifestó su intención de competir por la Alcaldía de La Ligua en los comicios de octubre de 2024.

Desde la Gobernación indicaron que se presentó una "denuncia reservada" y que fue interpuesta por el gobernador Rodrigo Mundaca "en su calidad de funcionario público y jefe de servicio, obligación que impone el estatuto administrativo cuando se toma conocimiento de hechos que pueden revestir carácter de delito".

Una vez explotado el caso, tanto en la prensa como en el mundo político y en la arena judicial, el Core emitió una declaración para referirse a esta grave denuncia.

En primer lugar, manifestaron su "profundo rechazo y condena a todo tipo de acoso y violencia en contra de una trabajadora o trabajador en cualquier espacio laboral, más aún si se trata del ámbito de las instituciones públicas y el presunto agresor es una autoridad electa por la ciudadanía, pues el principio de probidad debe ser observado con estricto apego en todos los servidores del Estado".

De igual forma, aseguraron que desde el primer momento de conocida la denuncia, "hemos prestado todo nuestro apoyo y acompañamiento a la funcionaria afectada, de quien protegeremos su privacidad y su bienestar físico y emocional".

Como tercer punto, el Core sostuvo que Rodrigo Mundaca, como presidente del Consejo y Gobernador Regional, además de jefe superior del servicio, "interpuso la denuncia formal ante el Ministerio Público, por lo que ahora esperaremos el desarrollo de la investigación y las eventuales sanciones que dictamine la Justicia".

También recordaron en su declaración que el core denunciado, Hugo Díaz Tapia, ha sido separado de forma inmediata de la bancada política en la que militaba; esto, mientras se investigan los hechos acusados por la funcionaria.

Finalmente expusieron que "todos quienes conforman este cuerpo colegiado están a disposición de todas las instancias pertinentes, con el fin de que esta grave situación se esclarezca y se sancione de la forma más estricta, para así dar una señal que acosos de este tipo son absolutamente inaceptables cultural y legalmente".

Vale señalar que desde el órgano colegiado informaron que, hasta el momento, éste ha sido el único caso del que se ha tomado conocimiento y que ha sido denunciado.

En tanto, el core denunciado explicó que lo ocurrido se dio en un contexto de broma: "Esta señora me encargó unas cosas, se las llevé, y después le llevé otras cosas más que me pidió, y seguíamos bromeando. Me encargó 2 kilos de paltas y me preguntó: ‘¿Cuánto le debo, don Hugo? Porque usted nunca me cobra'", comenzó explicando el core Díaz, a lo que agregó que "'bueno, ahora le voy a cobrar’, le digo yo: ‘un beso cuneteado’, y le doy el beso normal que se le da a las personas llegando. En una mano yo llevaba el bolso, y en la otra llevaba las paltas”.

"Pasaron los días y la señora me dice ‘le voy a pagar lo que le debo, porque yo con usted no quiero nada’, y no me dejó explicar”, comentó Díaz, quien aseguró que en el momento no se molestó, pero que conforme pasaron los días vio que la mujer hizo una denuncia: "Me enteré que la señora había puesto un reclamo o no sé qué, lo que es complicado... yo soy un hombre con familia“, sentenció.

