Consejeros Regionales de Valparaíso anuncian querellas si se detectan delitos en millonarias transferencias del Gore a fundaciones

Las anomalías detectadas por la Contraloría respecto a las millonarias transferencias de fondos a entidades privadas sin fines de lucro, por parte del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, y a través de asignaciones directas, sigue causando diversas repercusiones en el seno de la entidad que lidera el gobernador Rodrigo Mundaca.

Y es que a raíz de la presentación de los antecedentes ante la Fiscalía, acción materializada por el diputado Andrés Celis, se proyecta como posible que se detecten delitos. Frente a ello, desde la Bancada UDI - Republicanos del Consejo Regional (Core) de Valparaíso aseguraron a Puranoticia.cl que presentarán querellas.

Cabe recordar que entre las observaciones de Contraloría se cuenta que el Gore de Valparaíso realizó 53 transferencias a entidades privadas, con cargo al subtítulo 24, por $1.370 millones, vía asignación directa de recursos, lo que vulnera el artículo 9 de la Ley Nº 18.575. De ellos, casi $1.200 millones fueron repartidos sin concurso y en una cuota a la Fundación Terram, a la Corporación Fima y a la Corporación Epmusa. De igual forma, aparecen $25 millones traspasados a la cuestionada Fundación ProCultura.

También se detectó que al 30 de junio, los recursos otorgados a entidades privadas, con cargo a los subtítulos 24 y 33, vía asignación directa, y que se encontraban pendientes de rendición, bordean los $16 mil millones. De igual forma, se verificó que el Gobierno Regional de Valparaíso incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta, por cuanto a esa misma fecha se habían presentado rendiciones en 17 convenios vigentes por $553 millones, las cuales no habían sido revisadas.

INVESTIGACIÓN Y QUERELLAS

Con estos antecedentes, Puranoticia.cl conversó con el consejero regional Manuel Millones (independiente, pero cercano a Chile Vamos), quien señaló que ahora corresponde que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) despejen si en los hechos denunciados e investigados por Contraloría hay delitos. En caso que los haya, solicitó una investigación y las formalizaciones respectivas.

"Hay que esperar que la Fiscalía y el CDE hablen y puntualicen si es que hay delitos o sólo faltas administrativas. Aún cuando lo que es claro es que en el tema de la Fundación ProCultura hay elementos suficientes, de acuerdo a lo investigado por el ente fiscalizador, que pueden ser constitutivos de delitos, pero quien debe investigar estos hechos es la Fiscalía y por eso es que, ahora, de las denuncias hay que pasar a las querellas, individualizando a los posibles responsables", dijo el core Millones.

En ese sentido, el Consejero Regional independiente detalló que "no descartamos como bancada UDI - Republicanos querellarnos, en concordancia a lo que se vaya desarrollando y surgiendo más elementos que confirmen que hay ilícitos de parte los intervinientes, en especial los privados de las organizaciones que recibieron los fondos públicos y que pudieran haber actuado de mala fe".

A estas palabras se sumó el core John Byrne (Republicano), quien en conversación con Puranoticia.cl expuso que "el diputado Celis presentó al Ministerio Público los antecedentes y me parece que es probable que se encuentren algunos problemas. Y si se encontrasen esos problemas, yo creo que lo que corresponde es querellarse".

RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR

Además, el consejero republicano también analizó el rol que ha cumplido el gobernador Rodrigo Mundaca en todo lo detectado por la Contraloría Regional de Valparaíso, a quien no duda en calificar de "responsable" de lo expuesto por el ente fiscalizador.

"El gobernador Rodrigo Mundaca está en campaña. Está tratando de salvar su reelección y como responsable de la situación, porque estas donaciones fueron bajo sus atribuciones de las 7 mil UF y sólo las compartió después con nosotros, a mí me parece que él es el responsable. Y lo que diga tendrá que ser contrastado con lo que investigue la Fiscalía", sostuvo el core Byrne a Puranoticia.cl.

Junto a tildar las observaciones de Contraloría como "un tema grave", la autoridad explicó que tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento del Gobierno Regional de La Araucanía, el cual tiene un área de Control fuerte, a diferencia de Valparaíso.

"Nosotros tenemos área de Control, pero muy básica. En La Araucanía le reportan mensualmente al Consejo Regional los proyectos y sus grados de avance. En Valparaíso eso no está. Entonces acá tenemos un problema de gestión y administración, donde la información no fluye, no está disponible y esa es una de las causas donde se pueden presentar este tipo de situaciones", subrayó el Core de Valparaíso.

DAÑO A LA REGIONALIZACIÓN

En tanto, el core Millones apuntó a las consecuencias que tendrá el lapidario informe de Contraloría, asegurando que el principal afectado será el proceso de regionalización.

"Estos hechos de corrupción con las fundaciones es un tremendo daño que se le produce a la regionalización. De hecho, en la Ley de Presupuestos 2024 se establecieron una serie de cortapisas y frenos para evitar que sucedan hechos similares. Eso es porque se defraudó la fe pública y porque este fraude entre fundaciones y gobiernos regionales y seremías nos han provocado un daño irreparable. Va a ser difícil revertir esta situación, por eso es que hay que accionar con mucha fuerza y dureza con aquellos que han engañado a la fe pública y defraudado los fondos fiscales", dijo.

Finalmente, el Consejero Regional concluyó diciendo que "esperamos que todo esto se despeje, porque no podemos quedar paralizados. La región de Valparaíso tiene muchos compromisos y problemas como para estar enredados en una discusión estéril respecto a quién la lleva. Acá la clave es que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado levanten la voz y digan, en un sentido u otro, si hay responsabilidades penales, o simplemente son fallas administrativas".

