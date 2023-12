Core Percy Marín critica reacción del gobernador Mundaca a informe de Contraloría: "Yo lo hubiera tomado con más preocupación"

Una serie de anomalías fue la que detectó la Contraloría Regional de Valparaíso respecto a las transferencias de recursos públicos a entidades privadas, provenientes del Gobierno Regional de Valparaíso, por medio de asignaciones directas, hecho que quedó plasmado en un informe elaborado por el órgano fiscalizador tras realizar una exhaustiva auditoría entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023.

Entre las observaciones planteadas se cuenta que el Gore de Valparaíso realizó 53 transferencias a entidades privadas, con cargo al subtítulo 24, por $1.370 millones de pesos, vía asignación directa de recursos, situación que vulnera el artículo 9 de la Ley Nº 18.575. De ello, casi $1.200 millones fueron repartidos sin concurso y en una cuota a la Fundación Terram, a la Corporación Fima y a la Corporación Epmusa. De igual forma, aparecen $25 millones traspasados a la cuestionada Fundación ProCultura.

También se detectó que al 30 de junio de 2023 los recursos otorgados a entidades privadas sin fines de lucro, con cargo a los subtítulos 24 y 33, mediante asignación directa, y que se encontraban pendientes de rendición, bordean los 16 mil millones de pesos ($15.954.199.276). De igual forma, se verificó que el Gobierno Regional de Valparaíso incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta, por cuanto a esa misma fecha se habían presentado rendiciones en 17 convenios vigentes por $553 millones, las cuales no habían sido revisadas.

Frente a lo ocurrido, el gobernador Rodrigo Mundaca, junto a valorar la auditoría realizada en la entidad que dirige, sostuvo que "si bien, el informe establece la realización de un procedimiento disciplinario que busca establecer la existencia de posibles infracciones administrativas", dijo que está comprometido a, si se verifica la falta, a "ponerse a completa disposición como jefe superior del servicio". Acerca de los millonarios traspasos a estas entidades, comentó que la Ley de Presupuestos lo "habilitó y entregó la prerrogativa para firmar este tipo de convenios y, por tanto, no hemos cometido ninguna infracción a lo que habilitó esa ley".

Todo lo develado por la Contraloría Regional de Valparaíso fue analizado en conversación con Puranoticia.cl por el consejero regional (core) Percy Marín Vera (RN), quien además es una de las posibles cartas de Renovación Nacional (RN) y Chile Vamos para la Gobernación de Valparaíso en los comicios que se desarrollarán en todo el país a fines de octubre de 2024 y donde enfrentaría al propio Rodrigo Mundaca.

En primer lugar, sostuvo que "yo veo con bastante preocupación todo lo que diga relación con situaciones que podrían ser anómalas y que podrían crear situaciones de mala administración del Gobierno Regional. Por ello solicité una comisión de fiscalización para el día miércoles, para revisar junto al Ejecutivo el informe de la Contraloría. Hay situaciones que uno las ve con bastante complejidad y, en ese sentido, debemos ser facilitadores para el resguardo de la fe pública y no nos tenemos que sentir ofendidos porque se fiscalice al Gobierno Regional".

El esposo de la diputada Camila Flores también dijo que "el Gobernador Regional es el Ejecutivo del Gobierno Regional y sobre él recaen todas las facultades administrativas, por lo tanto él es el jefe superior del Gobierno Regional. No obstante de aquello, hay responsabilidades que pueden ser individuales, a propósito que hubo personal subalterno que quizás no hizo su pega, que la hizo mal o que la hizo de manera tendenciosa. Por tanto esas responsabilidades deben ser individuales; pero la responsabilidad administrativa generalmente es compartida. Por lo tanto, creo que aquí tiene que haber claridad para ver qué ocurrió".

Acerca de las declaraciones efectuadas por Rodrigo Mundaca, Percy Marín señaló a Puranoticia.cl que "la verdad es que yo lo hubiera tomado con más preocupación. Si dice que fue objetivo el informe, la verdad de las cosas es que cuando empecé a leerlo me quedaron muchas dudas y preocupaciones, por lo tanto no sé si correspondía valorar el informe en esos términos. Cuando Contraloría examina este tipo de actuaciones de lo público, obviamente es importante que se haga; pero yo más que elogiarlo, me preocuparía por el contenido del informe".

Consultado acerca de si él hubiera endurecido el tono ante lo expuesto por Contraloría, manifestó que "yo creo que sí, porque estamos hablando de recursos públicos y nosotros tenemos que resguardar, sobre todo la fe pública. El Gobierno Regional en su historia no lo ha pasado bien con esta situación, por lo tanto creo que si hay situaciones anómalas, hay que corregirlas y queremos saber cómo se va a hacer (...). Yo creo que esto hay que tomárselo muy en serio y yo no minimizaría la situación que se delata en el informe. Por el contrario, encendería todas las alertas".

Finalmente, el core Percy Marín destacó la decisión del diputado Andrés Celis (RN) de presentar los antecedentes del informe ante el Ministerio Público, indicando que "si hay acciones u omisiones dolosas por parte del Ejecutivo, no habría nada de que preocuparse y qué mejor que lo evidencie quien tiene las facultades para investigar. Como Consejeros Regionales, en función a nuestras atribuciones fiscalizadoras, debemos siempre procurar que cuando están en tela de juicio las actuaciones de los órganos administrativos, siempre hay que agotar las instancias para que no quede duda de que se ha actuado con la debida transparencia y de conformidad a los principios de probidad, de eficiencia y eficacia".

