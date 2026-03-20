Confirman primer caso de influenza aviar en un traspatio de La Araucanía: refuerzan medidas para la detección oportuna

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en aves domésticas en la región de La Araucanía, detectado en un traspatio de la comuna de Renaico.

Con este nuevo foco, ya son cuatro las regiones del país donde aves domésticas han sido afectadas por la enfermedad, considerando Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, además de la región del Maule con casos en aves silvestres.

Ante este escenario, el SAG reforzó la vigilancia zoosanitaria a nivel nacional y fortaleció la detección oportuna, sumando un WhatsApp de emergencia para la recepción de denuncias durante los fines de semana, disponible los días sábado y domingo entre las 9:00 y 18:00 horas al número +56 938663611, ampliando así la cobertura del sistema de atención a la ciudadanía.

A pesar de estos hallazgos, Chile mantiene su condición de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales. El SAG continúa reforzando la vigilancia en cuerpos de agua y traspatios, junto con intensificar las medidas de bioseguridad en planteles productivos, considerando que las aves migratorias —principales portadoras del virus— retornan en esta época hacia el hemisferio norte, lo que incrementa el riesgo de propagación.

Cabe señalar que el SAG declaró Emergencia Zoosanitaria a nivel nacional tras la primera detección del virus en aves silvestres (cisnes coscoroba) en el humedal El Yali, en la región de Valparaíso. Posteriormente, se confirmaron casos en San Clemente (Maule), un foco en traspatio en Nogales (Valparaíso), dos eventos en la región de O’Higgins —en Pumanque y Las Cabras—, un foco en Melipilla (región Metropolitana), a lo que se suma el reciente caso positivo en La Araucanía.

Para mantener informada a la ciudadanía y favorecer una toma de decisiones basada en antecedentes confiables, el SAG dispuso un visor en línea con información actualizada sobre la emergencia zoosanitaria, que incluye brotes confirmados, aves afectadas y predios bajo vigilancia, entre otros datos relevantes. Está disponible en www.sag.cl o directamente en https://bit.ly/47N7HCn.

(Imagen: Indap)

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