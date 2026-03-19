Confirman muerte de carabinero que permanecía en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza en Puerto Varas

Carabineros confirmó la muerte del sargento segundo, Javier Figueroa Manquimilla (36), en el Hospital de Puerto Montt, luego de que se determinara su desconexión de soporte vital debido a la gravedad de las lesiones que mantenía.

El funcionario permanecía internado en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza el miércoles 11 de marzo, en medio de un procedimiento policial en una línea férrea en la comuna de Puerto Varas.

El general de carabinero de Puerto Montt, Jorge Valdivia, comunicó que “confirmamos el deceso de nuestro querido compañero Javier Figueroa”.

La confirmación se da tras horas de confusión, luego de que durante la madrugada de este jueves distintas instituciones informaran erróneamente su muerte en redes sociales.

Por su parte, Carabineros informó que "con profundo pesar lamentamos informar el sensible fallecimiento del Sargento 2º Javier Eduardo Figueroa Manquemilla (Q.E.P.D.), de dotación de la 1ª Comisaría de Puerto Varas, quien fue cobardemente asesinado mientras acudía a un procedimiento policial, cumpliendo con su deber de resguardar la seguridad de la comunidad".

Añadieron que "su partida enluta a toda la institución y a quienes compartieron con él su vocación de servicio y compromiso con el país".

Finalmente, expusieron que "enviamos a su familia, amigos y compañeros nuestras más sinceras y sentidas condolencias, acompañándolos en este difícil momento".

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