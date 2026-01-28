Confirman hallazgo de un quinto cuerpo tras naufragio de embarcación en Estuario de Reloncaví

Este miércoles se reportó el hallazgo de un quinto cuerpo tras el naufragio de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.

En la nave "Koñimo I" iban a bordo ocho personas, de las cuales dos pudieron salvarse.

De los seis tripulantes restantes, cinco fueron hallados fallecidos, mientras se mantiene el rastreo del último que estaba sobre el catamarán.

En medio de las labores para dar con los desaparecidos, la mañana de este miércoles se encontró al cuarto tripulante fallecido y horas después, se confirmó un quinto rescate.

Los cuerpos se hallaron al interior del catamarán siniestrado, al igual que en los casos anteriores.

Cabe señalar que la fiscal regional (s) de Los Lagos, María Angélica Miguel, dio a conocer la identidad de tres de las cinco víctimas fatales que ha dejado la tragedia en Los Lagos.

El cuerpo encontrado en la noche del martes correspondía a Marco Argel, quien sería el "patrón de la nave". Junto a él fueron hallados "Cristián Maldonado, que era uno de los buzos que se encontraba en el interior y Luis Figueroa, que era el supervisor de buzo", comentó.

