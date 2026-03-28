Condenan a tres sujetos que torturaron con agua hirviendo a víctima en Coquimbo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coquimbo dictó un veredicto condenatorio contra tres individuos tras acreditarse su participación en un violento robo con retención de víctima. Los hechos, presentados por la Fiscalía ECOH, se remontan a la madrugada del 28 de abril de 2025, cerca de las 01:30 horas, en un domicilio ubicado en el Pasaje Janequeo, en el sector alto de la comuna.

Durante el juicio, se estableció que los atacantes mantuvieron cautivo a un hombre, a quien sometieron a una serie de agresiones que incluyeron golpes y heridas cortantes. Además de sustraerle una pulsera y su teléfono celular, los delincuentes ejercieron actos de tortura al lanzarle agua hirviendo sobre el cuerpo, con el objetivo de presionarlo para que contactara a sus familiares y exigiera la entrega de dinero y especies como rescate.

En medio del asalto, los agresores intentaron infundir mayor temor haciéndose pasar por miembros de la banda criminal Tren de Aragua ante un conocido del afectado. Sin embargo, la víctima consiguió aprovechar un momento de vulnerabilidad de sus captores: cuando los sujetos principales abandonaron la vivienda para intentar cobrar el botín, dejándolo bajo la custodia de un tercero, el hombre logró escapar de su encierro.

La investigación, que contó con el trabajo de analistas criminales, permitió que la policía detuviera a uno de los implicados en flagrancia, mientras que los otros dos fueron identificados posteriormente. Como resultado, el acusado M.E.C.C. fue hallado culpable de robo con violencia e intimidación, mientras que V.B.G.G. y B.N.M.P. recibieron condenas en calidad de coautores del mismo ilícito.

El fiscal Carlos Vidal subrayó la gravedad del caso y el éxito de las pericias coordinadas, manifestando que “la víctima sufrió diversos malos tratos”. El persecutor detalló que las diligencias de la SIP de Coquimbo y el equipo ECOH fueron fundamentales para establecer la responsabilidad de los tres sujetos y llevar el caso hasta la instancia de condena.

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