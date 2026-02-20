Condenan a presidio perpetuo a autor de secuestro con violación en Curanilahue: encerró a la víctima durante 3 semanas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete condenó a Javier Rodrigo Parra Pérez a la pena de presidio perpetuo por el delito consumado de secuestro calificado con circunstancia de violación.

Este ilícito se produjo entre fines de septiembre y mediados de octubre de 2024, en la comuna de Curanilahue.

En fallo unánime, el tribunal dio por establecido que un día indeterminado a fines de septiembre o principio de octubre de 2024, “en la población Eleuterio Ramírez de la comuna de Curanilahue, el imputado Javier Parra Pérez, movilizado en un furgón, se acercó a la víctima (…), solicitándole subirse a dicho vehículo".

"Ante su negativa, el imputado la amenaza de forma seria y verosímil, señalándole que ‘se suba al vehículo sino mataría a toda su familia’, lo que le provoca el temor cierto a la víctima de exponerse a la concreción de determinados males", se relata en el fallo.

El imputado trasladó a la víctima hasta el domicilio en la comuna de Curanilahue, donde la encerró, "prohibiéndole salir durante 3 semanas aproximadamente".

En este contexto de encierro, el sujeto permitía salir a la víctima siempre en compañía de este, bajo su supervigilancia y control. El imputado además amenazó en varias ocasiones a la víctima "señalándole que si huía del lugar la iba a matar, golpeándola”.

Finalmente, días antes de 18 de octubre de 2024, Parra Pérez llevó a la joven a un dormitorio donde la violó.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA