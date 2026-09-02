Condenan a Hospital de Calama y al Servicio de Salud por muerte de paciente durante parto

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la demanda de familiares de un paciente que falleció por falta de servicios en la administración de anestesia durante trabajo de parto.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia del Tercer Juzgado Civil de Calama, y condenó al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama y al Servicio de Salud Antofagasta, a pagar $380.000.000 por concepto de daño moral al cónyuge, hijo y sobrinas de la víctima.

“Desde su ingreso al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, y hasta su fallecimiento en dicho centro asistencial revelan, conforme a la prueba rendida, que la atención prestada a la paciente no se ciñó a la lex artis de la ciencia médica, ya que los procedimientos que se adoptaron no fueron los adecuados", señala el fallo.

Los peritos realizados establecieron que, "si bien puede haber ocurrido infecciones intrahospitalarias y un diagnóstico errado de COVID, concluye el legista que el origen del daño, en una paciente previamente sana, está directamente relacionado con un evento anestésico durante el trabajo de parto".

"El perito concluye afirmando que hubo ‘falta a la Lex Artis por el equipo de Anestesia Maternidad de Turno en Hospital de Calama el 27 de julio 2020, al permitir, o indicar, absolutamente fuera del margen de la Guía AUGE-MINSAL, la administración de una dosis de analgesia epidural que evolucionó a ESPINAL TOTAL por personal TENS, no entrenado en anestesia y reanimación cardiopulmonar, generándose el evento índice que llevó al ominoso resultado descrito’", indica la resolución.

De esta forma, se ordenó al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama y al Servicio de Salud Antofagasta a pagar por concepto de daño moral, la suma de $200.000.000 al cónyuge de la víctima, a las niñas (…) la suma de $40.000.000 para cada una y al hijo de la víctima, la suma de $100.000.000.

PURANOTICIA