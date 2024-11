Condenan a dueños de Parque Safari por muerte de joven atacada por tigre en Rancagua

El Juzgado de Garantía de Rancagua dictó sentencia este sábado contra dos de los tres imputados por la muerte de Catalina Torres Ibarra, quien perdió la vida en agosto de 2021 tras ser atacada por un tigre mientras realizaba labores de limpieza en el Parque Safari de la región de O’Higgins.



La magistrada Paz Reyes Moreno condenó a Pablo Sánchez Reyes, gerente de operaciones del zoológico, e Iván Sánchez Lobos, propietario del parque, por cuasidelito de homicidio. Ambos recibieron una pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, con remisión condicional, además de la suspensión de cargos públicos durante el tiempo de la condena.

El tribunal consideró que la muerte de la joven fue consecuencia de graves omisiones y negligencias. Según el fallo, Sánchez Reyes solicitó a Catalina tareas que requerían capacitación que no fue proporcionada, no informó sobre la presencia de un tigre suelto, y no estableció protocolos efectivos de seguridad o reacción ante emergencias. Por su parte, Sánchez Lobos tampoco aplicó las medidas necesarias, omitiendo su deber de utilizar el protocolo de alerta roja y su arma como tirador único designado para salvar la vida de la víctima.

Valeria Olmos, la tercera acusada en el caso, fue absuelta tras determinarse que su rol en los hechos fue "marginal" y no se pudo acreditar negligencia causal en la muerte de Catalina.

Tras la audiencia, Sara Ibarra, madre de la víctima, expresó: “Estoy conforme, ha sido una lucha larga, de tres años y tres meses. Siempre tuve la fe y la convicción de que mi hija no fue responsable. Ella no hizo la acción temeraria, a ella la mandaron a hacer una labor que no le correspondía y se demostró. Siento que se hizo justicia”.

El abogado de la familia, Jaime Gatica, calificó el fallo como “emblemático” y destacó que sienta un precedente importante en materia de accidentes laborales. “Va a originar que el caso de Catalina no se olvide nunca más (...) porque hay muy pocos fallos en temas de accidentes laborales, en que se condena a los máximos ejecutivos de la empresa”, señaló.

