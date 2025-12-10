Condenan a ciudadano venezolano acusado por tráfico de migrantes en Arica: Mantenía droga, armas y una granada

Tras presentar diversas pruebas en juicio oral, la Fiscalía de Arica obtuvo un veredicto condenatorio unánime en contra del acusado de nacionalidad venezolana Justin Graterol Morales, por su participación en un delito de tráfico de migrantes y en cuyo domicilio se incautó droga, diversas armas de fuego, además de una granada de mano.

El acusado fue detenido en agosto del año pasado, en el marco de una investigación por delitos de tráfico de migrantes, dirigida por la Fiscalía local junto a detectives de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI Arica.

Así, Justin Graterol fue condenado como autor de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico de migrantes agravado, y porte ilegal de arma de fuego prohibida y de municiones.

INVESTIGACIÓN

La indagatoria de la Fiscalía y la PDI estableció que Graterol Morales participó y coordinó una operación de tráfico de migrantes a Chile registrada el 17 de noviembre de 2023, cuando personal policía detectó un grupo de 19 migrantes, entre ellos cuatro niños, niñas y adolescentes, quienes ingresaron irregularmente al país a cambio de dinero.

En el marco de este trabajo investigativo, el 30 de agosto de 2024, detectives allanaron el domicilio del acusado, ubicada en calle Juan Antonio Ríos, donde se halló 5 armas de fuego, cargadores y diversa munición, una granada de mano, y casi 2,5 kilos de distintas drogas.

Durante el juicio oral, el fiscal Cristian Echiburu presentó una batería de pruebas que permitieron acreditar la participación del acusado, cuya sentencia se dará a conocer este viernes 12 de diciembre en el Tribunal Oral de nuestra ciudad.

(Imagen: Fiscalía)

PURANOTICIA