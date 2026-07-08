Condenan a 35 años de cárcel a hombre que asesinó a su abuela y hermano en Chiloé

El Tribunal Oral Penal de Castro condenó al sujeto de iniciales F.D.M.V. a las penas de 20 y 15 años de presidio por los delitos consumados de parricidio de su hermano y el homicidio de su abuela, respectivamente, cometidos con arma blanca en marzo de 2024 en la comuna de Quinchao, provincia de Chiloé.

En fallo unánime, el tribunal también aplicó al hombre las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de las condenas.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso del arma blanca y demás especies incautadas en el procedimiento.

En el juicio, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del 24 de marzo de 2024, en el interior de un domicilio, ubicado en el sector rural de Bellavista de la isla Caguach, comuna de Quinchao.

El acusado, "con ánimo de darle muerte y con pleno conocimiento del vínculo familiar que los unía, con un arma blanca, del tipo cortopunzante, hirió a su hermano P.F.M.V., en reiteradas ocasiones, más allá de las necesarias para causarle la muerte, provocándole múltiples lesiones en su cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades (…). Estas múltiples heridas punzocortantes causaron la muerte de la víctima en el lugar por hipovolemia".

Luego, "con ánimo de darle muerte y con pleno conocimiento del vínculo familiar y legal que los unía, con un arma blanca, del tipo cortopunzante, también hirió a su abuela R.A.G.G., adulta mayor de 75 años de edad al momento de los hechos, nacida el 1 de diciembre del año 1948".

El condenado aprovechó "el severo problema físico de movilidad y desplazamiento que mantenía la víctima, lo que era de conocimiento del imputado al residir en el mismo inmueble, circunstancias que generaron en la víctima un estado de indefensión al momento del ataque, causándole lesiones de tipo homicida (…) a nivel de cara anterior de cuello, con mayor profundidad a izquierda y con sección completa de laringe, con una profundidad de 5 centímetros, herida cortante cervical que le causó la muerte a la víctima por hipovolemia en el mismo lugar".

(Imagen referencial)

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