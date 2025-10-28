Condenan a 20 años de cárcel a venezolano por brutal crimen de médico en La Serena

El Tribunal Oral Penal de La Serena condenó al venezolano C.T.A.L. a la pena de 20 años de presidio efectivo por el homicidio calificado del médico Nicolás Andrés Pinochet García, crimen cometido el 9 de julio de 2024 que causó conmoción en la ciudad.

En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 1:30 horas de ese día, en un sitio eriazo ubicado en la ruta 5 Norte, frente a una estación de servicio, en la comuna de La Serena, C.T.A.L. junto a otro individuo, "actuando conjuntamente con el fin de darle muerte a la víctima y aumentar deliberadamente el mal causado, lo lesionaron con un elemento contuso en la zona genital y posteriormente con una piedra de gran dimensión en la cabeza, causándole la muerte por un traumatismo craneoencefálico. Antes de retirarse del lugar, dejaron el cuerpo de la víctima atada de pies entre unos matorrales a un costado de un ruco".

“Así las cosas, la conducta típica del delito de homicidio, compuesta por la acción de matar, resultó suficientemente probada con la prueba rendida ya ponderada en los párrafos precedentes y cuyo grado de ejecución –atendida la realización íntegra de la conducta típica– es de consumado”, añade la sentencia.

“Pero aún más, las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima excedieron con creces la simple figura del homicidio –que de por sí es uno de los delitos más gravosos– ello dado que, además, se tuvieron por configuradas las circunstancias primera y cuarta, esto es, el obrar sobre seguro gestado y buscado por los agentes, así como el aumento inhumano y deliberado del dolor causado al ofendido”, agrega.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación al registro nacional de ADN de condenados.

