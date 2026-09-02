Condenan a 18 sujetos por atentado incendiario contra molino Grollmus en Contulmo

El Tribunal Oral Penal de Cañete dictó veredicto condenatorio contra 18 de los 19 acusados por el atentado incendiario en contra del molino Grollmus, cometido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, región del Biobío.

La resolución unánime de los tres jueces fue comunicada por el magistrado Julio Ramírez. El tribunal dio por acreditada la participación de 18 acusados, menos la de Camilo Astete, quien fue absuelto de todos los cargos.

En el juicio, la Fiscalía Regional del Biobío acusó a los integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) por los delitos de homicidio frustrado, incendio, robo con violencia y porte ilegal de armas. La sentencia se conocerá el 21 de septiembre. La fiscalía pidió duras condenas de cárcel, incluyendo 10 presidios perpetuos.

El ataque ocurrió en la noche del lunes 29 de agosto y afectó al tradicional molino de la familia Grollmus, que resultó completamente destruido. En el atentado resultaron gravemente lesionados Carlos Grollmus, de 75 años, quien perdió una pierna, y una segunda persona resultó con trauma ocular.

Helmuth Grollmus Scherer, dueño del centenario molino, también resultó lesionado, pero mucho más en lo emocional, ya que falleció en abril del 2023 sin poder recuperarse de la pérdida.

Al día siguiente del ataque, la RML emitió un comunicado en el que señalaban que “reivindicamos la acción de sabotaje en contra del molino Grollmus de la comuna de Contulmo, acción de respaldo a los presos políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre en Arauco y Concepción exigiendo sus derechos carcelarios”.

PURANOTICIA