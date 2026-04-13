Condenan a 118 años de cárcel a 18 miembros de agrupación criminal extranjera dedicada al tráfico de ketamina a Chile

Un nuevo resultado en la lucha contra el crimen organizado concretó la Fiscalía de Arica, luego de conseguir penas de presidio efectivo para 18 integrantes de una agrupación criminal dedicada al tráfico de ketamina hacia el país.

El fallo del Tribunal Oral Penal de Arica establece condenas que, en conjunto, superan los 118 años de cárcel, tras acreditarse la participación de esta red extranjera en delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita. Según se expuso en el juicio, la organización operaba de manera estructurada y sostenida, utilizando distintas estrategias para internar la sustancia desde Perú hacia territorio nacional.

Este caso corresponde al cuarto juicio oral en menos de dos años en que la Fiscalía local logra condenas contra bandas internacionales, sumándose a procesos previos contra grupos como Los Gallegos del Tren de Aragua, el Tren del Coro y Los Costeños.

La investigación, desarrollada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Arica, permitió establecer que la red comenzó a operar a mediados de 2024. En ese periodo, ingresaban ketamina utilizando tanto personas fajadas como vehículos adaptados, además de detectar vínculos con la organización ecuatoriana Los Lobos.

Uno de los elementos que llamó la atención durante la indagatoria fue que los integrantes del grupo rendían culto a la Santa Muerte, realizando rituales con el objetivo de buscar protección y éxito en sus operaciones ilícitas.

En cuanto a la estructura interna, el único hombre llevado a juicio cumplía el rol de líder, coordinando las operaciones y utilizando diversas identidades, siendo conocido como “Obispo”. Junto a él, fueron condenadas mujeres de distintas nacionalidades, entre ellas ecuatorianas, venezolanas, peruana y chilena.

Respecto a las penas, el cabecilla recibió una condena de 20 años de presidio, mientras que otras integrantes fueron sentenciadas a 6 y 8 años de cárcel. En tanto, el resto de las condenas fluctúan entre los 3 años y un día y los 5 años y un día, todas de cumplimiento efectivo.

PURANOTICIA