Condena por triple homicidio en Cañete marca “mensaje clave” sobre Estado de Derecho, afirma fiscal regional

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, destacó que la condena por el triple homicidio de los carabineros en Cañete constituye “un mensaje importante respecto de la vigencia del Estado de Derecho en esa zona”.

Ayer, después de seis semanas de juicio, el Tribunal Oral Penal de Cañete emitió veredicto condenatorio en contra de los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuén, además de Nicolás Rivas Paillao, por los homicidios de tres carabineros, cometidos en esa comuna del Biobío en 2024

En entrevista con Radio ADN, el persecutor sostuvo que “la resolución en términos de una decisión condenatoria y el esclarecimiento del hecho no sólo repara a las víctimas, sino que también es un mensaje importante”.

Garrido explicó que los responsables tenían un historial de agresiones y sostenían un discurso de “resistencia al Estado”, aunque la motivación principal fue sustraer armamento y municiones de Carabineros.

“El núcleo operativo principal que participó en el ataque a los funcionarios de Carabineros fue sometido a juicio con los antecedentes que tenemos”, señaló, sin descartar que “pudiese haber otras personas con participaciones más bien accesorias”.

El fiscal abordó además la discusión sobre la tipificación del delito. Recordó que “con la legislación vigente al momento de los hechos no era posible calificarlo como un acto terrorista”.

Sin embargo, añadió: “cuando se legisló precisamente se pensó, y así quedó constancia también en la historia de la ley, en este caso como uno que no quedaba incluido en la legislación anterior y que hoy día por los efectos que produce desmoralizantes en la población podría quedar incluido como un acto terrorista”.

Garrido también diferenció entre delitos comunes y reivindicaciones de pueblos originarios. “Una cosa distinta son una serie de delitos que se cometen que no tienen ninguna relación con estas reivindicaciones”, afirmó.

Y agregó: “muchas veces esas personas una vez que son detenidas invocan su calidad de perteneciente a un pueblo originario para ejercer presión, pero no hay nada en su discurso… muchas veces las víctimas son otras personas del pueblo Mapuche”.

Respecto a la posibilidad de nuevos ataques, el fiscal fue cauto: “yo no estoy en condiciones de afirmar que una situación tan grave como esta pueda volver a ocurrir, lo que sí creo que tenemos que estar siempre atentos a lo que está ocurriendo, cómo se están moviendo los grupos criminales en la zona, cuáles son los fenómenos, cómo poder mejorar también los protocolos”.

En ese sentido, reconoció una falla en la seguridad: “creo que existió también una brecha de seguridad en el protocolo… los carabineros estaban en el interior de una camioneta blindada, con equipamiento chaleco antibalas, pero para poder controlar la medida cautelar tenían que abrir la puerta del vehículo y eso desactivaba todo lo seguro inmediatamente”.

