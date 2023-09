Concejo Municipal declara «Ciudadano Ilustre póstumo» de Valparaíso a Salvador Allende

Con la unanimidad de ocho de los 10 concejales de Valparaíso que llegaron a la sesión extraordinaria de este lunes 11 de septiembre, el Municipio porteño declaró como Ciudadano Ilustre Póstumo al ex presidente Salvador Allende Gossens.

Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1973, fecha en que se dio término al Gobierno de la Unidad Popular, la administración municipal del alcalde Jorge Sharp decidió rendir un homenaje póstumo a quien liderara el país desde La Moneda, acogiendo un requerimiento que surgió de un centenar de dirigentes sociales y vecinos.

Es bajo este contexto que durante la sesión extraordinaria de Concejo se destacó que el ex presidente Salvador Allende fue durante años Senador por Valparaíso y desarrolló parte importante de su vida escolar y universitaria en la Ciudad Puerto.

La designación –según indicaron desde la casa edilicia– responde al largo historial que lo unía con la comuna, que nace durante su infancia y adolescencia, al terminar su educación secundaria en el Liceo Eduardo de La Barra de Av. Colón; el trabajo que realizó ejerciendo como médico en el servicio público de salud; y los períodos en los que representó a la ciudad, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

"Salvador Allende fue uno de los líderes excepcionales de todo el siglo XX. Se encuentra a la altura de Gandhi, Mandela o Martin Luther King. Su liderazgo estuvo vinculado a la profunda trayectoria democratizadora que vivió nuestro país. Su trayectoria demuestra que no hay liderazgo transformador posible fuera de la sociedad", señaló el alcalde Jorge Sharp ante un repleto salón de honor de la casa edilicia porteña.

“El presidente Allende está vinculado estrechamente con Valparaíso: fue Senador, Diputado, realizó una profunda labor como médico en la asistencia pública de la ciudad, fue estudiante del liceo Eduardo de la Barra. Es decir, fue durante buena parte de su vida un vecino de Valparaíso. Fue el Presidente legítimo de la República el año 1970; por tanto, es lo mínimo que una voluntad democrática pudiese realizar respecto a uno de los grandes demócratas del siglo XX", agregó el jefe comunal.

Dentro de las intervenciones, la concejala Camila Nieto (CS) señaló que "hoy que conmemoramos 50 años, voy a dar mi voto a favor para nombrar como Ciudadano Ilustre a una persona que fue porteña, una persona significativa en nuestra historia, una persona totalmente consecuente, al punto de defender los intereses y las necesidades del pueblo por la vía democrática hacia el socialismo, con su propia vida".

Luego, el concejal Thelmo Aguilar (Ind.) recordó que el comité de condecoraciones que preside postuló al ex Presidente de la República "a la merecida condecoración de Ciudadano Ilustre de Valparaíso"; mientras que la edil Zuliana Araya expresó que "su legado es un modelo a seguir. La derecha no reconoce todo el daño que hicieron a Chile, pero estamos avanzando. Creo que estos 50 años no se van a olvidar".

En la sesión extraordinaria del Concejo Municipal participaron sólo ocho de los 10 ediles porteños, pues se restaron los únicos dos representantes de la derecha: la RN Marianela Antonucci y el UDI Dante Iturrieta. A favor, en tanto, votaron Camila Nieto, Zuliana Araya, Alicia Zúñiga, Thelmo Aguilar, Vladimir Valenzuela, Carla Sánchez, Gilda Llorente y Gonzalo García.

Cabe hacer presente que lo ocurrido en el Municipio de Valparaíso ya había sido criticado por el diputado Andrés Celis (RN), quien criticó: "¿Cuándo será el día que el alcalde Sharp escuche a los habitantes de su comuna y se deje de dar gustitos personales? La inmensa mayoría de las personas no quieren más desunión ni menos les interesa que el ex presidente Allende sea declarado Ciudadano Ilustre de Valparaíso. El Alcalde debe preocuparse de las necesidades de la ciudad que son muchas y no estar generando este tipo de iniciativas que no aportan en nada".

Por su parte, el diputado Luis Sánchez (Republicano) sostuvo que "la izquierda tiene evidentemente una obsesión con Salvador Allende y pretenden que pasemos el año entero discutiendo de algo que no le interesa a la gran mayoría de los chilenos. Evidentemente creo que el Alcalde tiene cosas más importantes que hacer, que estar preocupándose de homenajes póstumos al peor Presidente de Chile".

Como contraparte, el diputado Luis Cuello (PC) celebró la medida indicando que "hay que hacer un reconocimiento, una valoración de este gesto, de este acto de justicia, de reconocimiento del presidente Salvador Allende. En eso reconocemos la labor del Municipio, del Alcalde de Valparaíso, puesto que en tiempos de negacionismo, este tipo de gestos es también un acto de valentía; en tiempos que hay una derecha que quiere silenciar y tender un manto de olvido, es un acto de valentía reconocer y declarar como Ciudadano Ilustre de Valparaíso al presidente Salvador Allende".

