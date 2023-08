Concejales por informe de Contraloría que devela desorden financiero en Municipio de Concón: "Ante el caos, la desconfianza crece"

Preocupación existe al interior del Concejo Municipal, a raíz del informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, que da cuenta de la auditoría realizada a los estados financieros de la Municipalidad de Concón, detectando un gran desorden en la materia, situación que incluso significó el inicio de un sumario administrativo en el órgano comunal.

Más de una veintena de observaciones fueron las que arrojó la investigación desarrollada por la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado, en base a la información recogida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022, al interior de la casa edilicia que administra el alcalde Freddy Ramírez.

Entre los principales resultados, resaltan situaciones como que el Municipio de Concón no lleva su contabilidad financiera como lo ordena la Contraloría; posee una cuenta corriente con cheques girados y no cobrados con más de 90 días de antigüedad; registra ingresos por reembolsos de licencias médicas que son mayores a lo rebajado contablemente en dos cuentas; no dispone de control contable de las cuentas de «Edificaciones» y «Terrenos»; y que el rubro «Provisiones» está en $0, pese a litigios pendientes donde podrían ser condenados; entre otros.

Frente a esta situación, la administración de Freddy Ramírez convocó a una sesión de Comisión de Control, donde se les explicó a los concejales algunos de los aspectos arrojados por esta auditoría realizada por la Contraloría a los estados financieros de la Municipalidad, hablando al respecto de "desorden en sus procedimientos".

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con la presidenta de dicha instancia, la concejala María José Aguirre, quien expuso que "las palabras para este informe final es desorden en sus procedimientos y, ante el caos, la desconfianza crece en la comunidad. El rol del Concejal es fiscalizar la gestión del Alcalde, con la idea de poder mejorar los instrumentos y procedimientos con los que se administra nuestra comuna".

No obstante, recordó que tras reiteradas alarmas "en octubre del 2022, junto al diputado Hotuiti Teao, denunciamos una serie de situaciones a Contraloría Regional de Valparaíso, de acuerdo al segundo informe trimestral que levantó en su oportunidad la Dirección de Control, situaciones que sólo se agravaron con el tiempo. Pero además, estamos a la espera de los resultados de la denuncia por los excesivos tratos directos que se han venido realizado sistemáticamente en esta administración, esperando que esta mala práctica se detenga a la brevedad".

"Muchas de las observaciones entregadas por el Contralor fueron observadas por Control Municipal y por la Comisión que presido, sin embargo nada se hizo. Esta administración ha tenido el tiempo suficiente para resolver, sin embargo no lo ha hecho. El 17 de agosto nos recibió nuevamente el Contralor, quien le ha dado un plazo de 60 días para resolver el desorden que tiene en sus procedimientos", agregó.

También comentó que otra razones que derivan en esto dicen relación con que "se desplazó a funcionarios con experiencia en sus labores, pero además en dos años ha cambiado su círculo de confianza 14 veces. Son tres los administradores municipales, cuatro directores de Secplac, dos Jurídicos, tres de Dideco y dos de Seguridad. Esperamos que el informe de Contraloría, junto con el de Control interno y el nuestro, como concejales, sea un aporte para tener una administración que nos dé tranquilidad, porque tenga la seguridad que este rol lo seguiré ejerciendo".

En tanto, una de las integrantes de la Comisión de Control Interno, la concejala Gabriela Orfali, quien comentó que "la Municipalidad reconoce que está con problemas de procedimiento, que se les hace ver en este informe de Contraloría, y que son problemas importantes, que tienen que modificar para poder mejorar todo lo que tiene relación con el quehacer de la Municipalidad".

De igual forma, la edil RN explicó que "esta es una situación compleja, con responsabilidades y que se tiene que reconocer por quien asume la Dirección de la Municipalidad, que es quien también responde y que tiene que controlar desde lo positivo y desde lo no tan positivo. Uno cuando se sienta, asume. Aunque aquí hay problemas de arrastre, porque los requerimientos de Contraloría van cambiando, pero ahí está la obligación del Municipio, de actualizarse y cambiar los procedimientos".

Consultada si queda conforme con la respuesta de la administración, Orfali dijo que "no, quedo y me mantengo en alerta" y "me quedo respaldando mi función fiscalizadora de tener el control y saber que al menos se han puesto plazos para subsanar las observaciones que hace la Contraloría. Ahora, una crítica a la Contraloría es que creo que da plazos muy largos para subsanar situaciones que, para mí, son complejas".

Cabe hacer presente que el Municipio de Concón se propuso una meta de dos meses para subsanar las observaciones presentadas por la Contraloría Regional de Valparaíso, sin embargo, dicha institución dio como plazo el primer trimestre del 2024 para responder a todas las situaciones develadas en su informe de auditoría.

Por su parte, el concejal Alberto Fernández comentó sobre el informe del ente fiscalizador que "hay errores administrativos que deben solucionarse, pero el Alcalde ha tenido una reunión de coordinación con cada Dirección y para efectos de subsanar cada una de las observaciones y ajuste a la legalidad que exige Contraloría".

A ello sumó que "son temas delicados, pero todo es solucionable y lo bueno es que se están tomando las medidas que exige Contraloría. Los dineros de los vecinos están para las obras que necesita Concón y para eso estamos trabajando".

PURANOTICIA