Concejala Karen Madrid por irregularidades en el Mall de Quillota: "No es sólo el jefe de la DOM el que cometió un error, fue mucha gente"

Pese a los intentos de Puranoticia.cl para llevar la voz de la mayor cantidad de concejales de Quillota refiriéndose a las irregularidades que la Contraloría confirmó en relación a los permisos, adjudicación y construcción del mall Paseo Shopping durante la administración municipal de Luis Mella, sólo tres de ellos respondieron.

Tras haber publicado una nota dando cuenta de la opinión de los tres ediles que contestaron al teléfono de este medio, vale decir, Carlos Pacheco (PR), Daniela Meriño (PC) y Eduardo Ormazábal (Ind.-DC), la concejala Karen Madrid (Ind.-PPD) expresó su molestia en plena sesión del Concejo Municipal por el artículo periodístico publicado, poniendo el acento en el titular, el cual –a su juicio– no la representaba.

"Yo quiero decirle a la gente que por lo menos yo no he respaldado a nadie porque creo que no es el momento ni corresponde todavía", dijo la edil, expresando su molestia por el titular que hablaba de que sus pares consultados por este medio apuntaron al Director de Obras tras las irregularidades, tal como en su momento lo dijo el ex alcalde Luis Mella, quien hoy planea volver a liderar el Municipio.

La concejala independiente, pero cercana al Partido por la Democracia, comentó también que "la gente que cometió errores tendrá que dar una explicación, y no es sólo el jefe de la DOM (Dirección de Obras Municipales) el que cometió un error, fue mucha gente. Y eso se tendrá que ver cuando la Contraloría termine".

Luego enfocó sus argumentos en hablar de Puranoticia.cl, diciendo ante el pleno del Concejo Municipal que "este tipo de comentarios, que nos usen a todos para este tipo de cosas, creo que es feo", agregando que "yo creo que esto no aporta en nada, es un mal titular. Es un medio que no lee todo el mundo porque es digital y tampoco es tan interesante. Entonces me gustaría que ellos hicieran una declaración pública de que su noticia es incorrecta y que lo que ponen ahí es mentira".

Pero la concejala Karen Madrid también advirtió que "si no lo quieren hacer, pondré los recursos que tenga que poner porque me gustaría que me pidieran una disculpa por lo que están diciendo, porque no es así".

Luego, explicó que no suele hablar con los medios de comunicación sobre estos temas, asegurando que "no es momento de involucrarse en política cuando las campañas todavía no empiezan bajo la ley. Hoy están todos incumpliendo esta política ante el Servel, porque se está haciendo mucha campaña".

Sólo cabe hacer presente que la información publicada por este medio se basa en gran parte en el «Informe Final Nº 890», de la Contraloría Regional de Valparaíso, que viene a ratificar irregularidades que Puranoticia.cl dio a conocer hace dos años atrás, sin que esto se tratase de un tema político como afirma la confundida edil. Y es más, se les dio la oportunidad para que todos expresaran su postura, aunque no todos lo quisieran así. De todas maneras, en esta nueva nota quedan reflejados los argumentos planteados por Madrid ante el órgano comunal.

PURANOTICIA