Concejal Sandro Puebla pide explicaciones a Ripamonti por abandonar juicio que hubiera reportado $14.500 millones a Viña del Mar

Serias repercusiones tuvo en el seno del Concejo Municipal de Viña del Mar la información publicada por Puranoticia.cl la semana pasada, que daba cuenta del abandono de un millonario juicio por parte de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, relacionado a la concesión de los parquímetros.

Según se consigna en un artículo publicado el jueves 6 de diciembre, la falta de certezas hicieron que la Municipalidad abandonara un juicio que inició la administración de Virginia Reginato el año 2019, a raíz de incumplimientos contractuales de las empresas que se adjudicaron la concesión en la población Vergara.

Y es que a raíz de la decisión adoptada por la administración frenteamplista del autodenominado «Municipio de Cuidados», el concejal Sandro Puebla (independiente, pero cercano al Partido Socialista), solicitó formalmente que se realice una minuciosa investigación para buscar al o los responsables de tomar esta decisión.

MILLONARIA DEMANDA

La demanda de indemnización de perjuicios fue presentada el 2019 contra las empresas Globe S.A. y Explotadora y Administradora de Estacionamientos Limitadas, que luego conformaron el consorcio Globe Parking SpA; sumado a una tercera que posteriormente adquirió el conglomerado; de quienes esperaban obtener unos $14.500 millones debido al "absoluto abandono de sus obligaciones" respecto a la concesión.

No obstante a aquello, las pretensiones de la entonces administración Reginato se hicieron agua debido a que la gestión Ripamonti decidió dejar de tramitar el juicio, lo que provocó que tres años después, el 27 de septiembre de 2023 específicamente, las empresas demandadas alegaran el "abandono del procedimiento" ante el 2º Juzgado Civil de Viña del Mar, vale decir, que se hiciera efectivo el castigo legal que se aplica cuando un demandante no realiza acciones por seis meses en un juicio.

Así fue como se quedó sin efecto el juicio y, por ende, la millonaria indemnización. Esto, luego que el 16 de octubre, el Departamento Jurídico de la Municipalidad se allanara a esta solicitud, accediendo a la petición de la contraparte de dar por perdido el juicio.

Cabe recordar que tras unos meses de operación, las dos empresas a cargo de los parquímetros de la población Vergara decidieron en abril de 2018 abandonar la concesión, pese a haber recibido millonarios recursos durante todo el verano. Además, dejaron de pagar la renta desde marzo de 2018, sumado a otros incumplimientos sanitarios y laborales que implicaron multas y paralización de operaciones. Así es como se gestó la demanda por $14.500 millones presentada por el Municipio.

PIDE INVESTIGACIÓN

A partir de esta información, el edil Sandro Puebla solicitó ante el Concejo Municipal de Viña del Mar que se lleve a cabo una exhaustiva investigación para determinar, entre otras cosas, quién o quiénes tomaron la decisión y bajo qué argumentos.

"En relación a una información que apareció en prensa sobre el abandono de una demanda millonaria de la Municipalidad por la concesión de estacionamientos de la población Vergara, quiero pedir formalmente que se realice una investigación que determine quién o quiénes decidieron no seguir adelante con este juicio y las razones de ello", señaló el Concejal cercano al Partido Socialista.

En estricto rigor, el edil busca conocer en detalle por qué se aceptó de esta manera el abandono de la causa, considerando que buscaba perseguir millonarios recursos para las arcas financieras. De hecho, vale tener en cuenta que la indemnización es "sólo" $3 mil millones más baja que el leaseback propuesto por la administración Ripamonti para hacer frente al pago de las cotizaciones de los trabajadores de la Corporación Municipal.

En ese sentido, sostuvo que "quiero agradecer que el fin de semana la Directora Jurídica me envió un mensaje contándome algunos detalles del caso. Sin perjuicio de eso, creo necesario que se haga una investigación formal y sus resultados sean públicos".

DESCARTA QUIEBRA

De igual forma, el concejal Sandro Puebla compartió con Puranoticia.cl algunos antecedentes, emanados de boletines comerciales, que darían cuenta que las empresas demandadas el año 2019 no estaban en quiebra.

Respecto a este boletín comercial de las empresas enjuiciadas, el edil comentó que busca "descartar la versión de que las demandadas estaban quebradas, que no tenían patrimonio, por lo que no valía la pena seguir, lo que no es tan así, según la información comercial que existe de ellas".

Cabe hacer presente que dicha información también fue entregada a la administración Ripamonti, con el objetivo que se tenga en cuenta en la investigación solicitada.

