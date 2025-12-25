Conaf presenta denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Ríos por extracción ilegal de corteza del "Coihue Abuelo" de 600 años

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Ríos por la extracción ilegal de corteza del "Coihue Abuelo", un ejemplar de aproximadamente 600 años ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, ícono del área protegida.

El director regional de Conaf, Arnoldo Shibar, ingresó una denuncia por daño ambiental. La acción busca que el Ministerio Público inicie las diligencias investigativas que estime pertinentes para esclarecer los hechos que afectaron a este árbol centenario de alto valor ecológico y patrimonial. Desde la institución también se tomaron medidas de mitigación y preventivas para resguardar el lugar.

“Adicionalmente se han tomado otras medidas en el sector, resguardar el sendero, se restringió el uso temporalmente, estamos incorporando también la posibilidad de tener cámaras en el lugar, estamos reforzando los patrullajes de los guardaparques y prontamente lanzaremos una campaña de difusión en la región que nos permita establecer las responsabilidades de las personas que visitan nuestras unidades de áreas protegidas” señaló Shibar.

PURANOTICIA