Conaf decreta el término anticipado de temporada en circuito de Torres del Paine

Las inclemencias climáticas en la Patagonia obligaron a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a finalizar antes de lo previsto la temporada en el circuito de montaña Macizo Paine, conocido popularmente como la ruta “O”. Esta determinación, de carácter preventivo, responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento, nevadas y temperaturas extremas que han vuelto peligroso el tránsito por el Parque Nacional Torres del Paine.

De acuerdo con los informes técnicos de la institución, los senderos presentan actualmente nieve compactada y capas de hielo continuo en diversos tramos, lo que ha provocado la pérdida de huella en las zonas más expuestas. Estas condiciones elevan significativamente las probabilidades de sufrir accidentes por deslizamientos, caídas o cuadros de hipotermia, factores que comprometen directamente la integridad física de los excursionistas que recorren el área.

La medida de clausura anticipada cobra especial relevancia al considerar los antecedentes de seguridad en el sector. Cabe recordar los hechos ocurridos el 17 y 18 de noviembre de 2025, cuando una ventisca atrapó a un grupo de cinco extranjeros en el tramo comprendido entre el Campamento Los Perros y el Paso John Gardner. El incidente terminó con el fallecimiento de dos ciudadanas mexicanas, un hombre y una mujer de nacionalidad alemana, y una turista británica, quienes perdieron la vida a causa del frío extremo.

La resolución de suspender el tránsito por el circuito se sustenta en un monitoreo constante realizado por el personal de Conaf en terreno. En este proceso de evaluación técnica y gestión de riesgos también participan activamente actores privados del sector, específicamente las empresas Vértice y Las Torres Patagonia, quienes mantienen una coordinación permanente con la autoridad forestal para el resguardo de los visitantes en la reserva natural.

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