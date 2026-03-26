Con arresto domiciliario total quedó conductora que ocasionó fatal accidente bajo efectos de marihuana en Cobquecura

Con arresto domiciliario total quedó Rocío Valdebenito Figueroa (42) tras ser formalizada por manejo bajo la influencia de estupefacientes (marihuana), causando la muerte de una mujer, lesiones graves de otra víctima, y lesiones menos graves respecto de otras tres.

La imputada ocasionó el accidente de tránsito registrado el martes en el kilómetro 16 de la ruta N-40, en Cobquecura, en el que falleció Rosa Orellana Ramírez (64), dueña del conocido restaurante “Reina Marina”, quien viajaba como copiloto de la conductora formalizada.

Por instrucción de la Fiscalía, en el lugar trabajaron funcionarios de Carabineros de la SIAT, los que determinaron como causa basal probable que Rocío Valdebenito traspasó el eje central de la calzada, impactando de frente con una camioneta.

La fiscal jefe de Quirihue, Paulina Valdebenito, expuso en la audiencia que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que solicitó su prisión preventiva.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Quirihue no acogió esta petición y decretó como medida cautelar el arresto domiciliario total. Además, dio 90 días de plazo para el cierre de la investigación.

PURANOTICIA