Con arraigo nacional quedó estudiante formalizado tras manipular artefacto explosivo en sala de clases de liceo de Linares

Un estudiante de 15 años fue formalizado este martes tras protagonizar un incidente al interior del Liceo Comercial de Linares, en la región del Maule, luego de que detonara un artefacto explosivo en su sala de clases.

En pleno horario escolar se desencadenó la emergencia, momento en que el alumno comenzó a manipular un elemento tipo bengala. La acción derivó en una detonación dentro del aula, forzando al recinto educativo a activar de inmediato sus respectivos protocolos de seguridad. Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

La situación provocó “una fuerte explosión”, según detallaron desde el Ministerio Público, desencadenando una rápida respuesta de las autoridades pertinentes. Una vez que se tomó conocimiento de lo ocurrido, se instruyó a Carabineros realizar diversas diligencias, las cuales resultaron claves para esclarecer los hechos y concretar la detención del menor de edad.

El vocero de la Fiscalía Regional del Maule, Jaime Troncoso, explicó que el imputado fue puesto a disposición de la justicia, siendo formalizado por infracción a la Ley de Control de Armas, específicamente por el uso y tenencia de elementos explosivos.

Al desarrollarse la respectiva audiencia de control de detención, el Juzgado de Garantía resolvió determinar la medida cautelar de arraigo nacional contra el estudiante. Junto con ello, el tribunal fijó un plazo de investigación de dos meses para el caso.

Desde la Fiscalía aprovecharon la instancia para advertir acerca de la gravedad que revisten estas situaciones en contextos escolares, enfatizando que pueden implicar riesgos importantes para toda la comunidad educativa. Asimismo, recordaron que los adolescentes mayores de 14 años son imputables ante la ley, motivo por el cual este tipo de conductas puede derivar en procesos judiciales formales.

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