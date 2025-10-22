Comienza juicio oral contra banda «Los Costeños» que internó por mar 96 kilos de ketamina en Arica

Distintas penas, que van desde los 20 hasta los 60 años de presidio efectivo, solicita la Fiscalía de Arica contra 15 acusados, miembros de la agrupación criminal internacional «Los Costeños», responsable de internar vía marítima a Chile, en julio del año pasado, el cargamento más grande de ketamina en el país (96 kilos), y cuyo juicio oral partió este miércoles en el extremo norte.

La investigación de la Fiscalía, junto a detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI Arica, logró desarticular esta agrupación conformada en su mayoría por ciudadanos colombianos (13), estableciéndose que venía operando desde el año 2023, ingresando a Chile importantes cantidades de droga tipo ketamina, tanto por la vía marítima, descargándola en el sector de Caleta Vítor, como por la vía terrestre, por el paso fronterizo con Perú.

En el marco del juicio oral, el órgano persecutor presentará una batería de pruebas, que incluyen peritajes, informes policiales, 66 testigos, además de prueba documental y evidencia material, reunidos a lo largo de esta investigación. Este juicio será asumido por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía, mismo equipo que trabajó en el proceso oral contra Los Gallegos y el Tren del Coro.

En este mismo contexto, en abril pasado se formalizó en ausencia a otros 11 imputados extranjeros acusados de integrar esta organización criminal internacional, sobre los cuales pesa una orden de extradición a nuestro país.

OPERACIÓN DESEMBARCO

La indagatoria estableció que la organización internaba la droga desde Perú a Chile por diversas vías, tanto marítima, utilizando embarcaciones pequeñas que dejaban el cargamento en el sector de Caleta Vítor, como también terrestre, por medio de personas fajadas.

Así, el 23 de julio de 2024 internaron por mar a Chile el, hasta ahora, cargamento más grande de ketamina, con 96 kilos de la droga, la que descargaron en esa zona costera y posteriormente trasladaron hasta un departamento ubicado en el sector de playa Las Machas, donde fueron interceptados y detenidos por detectives antinarcóticos.

Asimismo, la organización criminal había ingresado anteriormente droga a Chile, a través de tres operaciones ilícitas registradas en los meses de marzo, mayo y julio del año pasado, respectivamente, por la frontera terrestre con Perú. El total de la droga incautada en esas operaciones fue cerca de 37 kilos de ketamina, dejando a seis detenidos.

PURANOTICIA