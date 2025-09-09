Comienza juicio contra biólogo chileno acusado de violar a científica francesa en la Antártica

En el Juzgado de Letras de Cabo de Hornos comenzó el lunes el juicio contra el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, acusado de la violación de una científica francesa, presuntamente cometido en febrero de 2019 en las Islas Shetland del Sur, en la Antártica.

La fiscal de Magallanes, Wendoline Acuña, indicó que “hoy ha comenzado el juicio oral por un grave hecho que sucedió en la Antártica el año 2019. Se trata de un delito de violación que, en este caso, ocurrió en una expedición científica en la cual concurrieron cuatro profesionales que iban a realizar un proyecto doctoral”.

“En el marco de esta situación es que uno de los sujetos, que es el acusado, procede a atacar sexualmente a una de las científicas, que es una ciudadana extranjera, de origen europeo, quien tenía cierto grado de amistad con el imputado, quien, aprovechándose de esa situación, de las condiciones extremas, de lo inhóspito del lugar, procede a agredirla sexualmente”, añadió.

Según la acusación de la Fiscalía Regional de Magallanes, el 29 de febrero del 2019, la víctima se encontraba junto al imputado y otros dos científicos llevando a cabo una investigación en territorio antártico chileno, específicamente en la Península Byers, al extremo oeste de la Isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur,

Víctima y victimario, que ya se conocían de una expedición previa, compartieron carpa en el campamento base y, en ese contexto, el imputado se habría aprovechado de la soledad e inhóspito del lugar para perpetrar la violación en su contra.

Tras ello, la víctima calló lo acontecido y una vez finalizada la expedición y de regreso en Santiago, se sumió en una depresión que la invalidó laboralmente, según indica la evaluación del siquiatra que la atendió.

PURANOTICIA