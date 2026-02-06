Cecilia Morel tras misa en memoria del expresidente Piñera en Lago Ranco: "Es emocionante que a 2 años la gente lo siga teniendo presente"

Este viernes se llevó a cabo una misa para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.

La liturgia se realizó frente al Lago Ranco, en la comuna del mismo nombre, en la cual participaron sus familiares directos, encabezados por su viuda, Cecilia Morel, además de autoridades locales y vecinos.

Y la exprimera dama declaró estar muy agradecida con las muestras de cariño de la gente. “Realmente es muy emocionante que habiendo pasado ya veinticuatro meses, dos años, la gente lo siga teniendo tan presente en su corazón con tanta emoción”, señaló.

Complementó que "es muy emotivo estar aquí, porque, como les digo, es mi primera vez. Ver la lancha donde lo sacan, ver el lugar donde reposó su cuerpo, ver cómo uno hace el escenario donde él estuvo en sus últimas horas antes de partir".

“A mí me abraza la gente, me entrega su cariño, y es algo que nos ha fortalecido en este tiempo para poder caminar y transitar por este duelo”, agregó.

Además, expresó que “hoy es un día muy, muy especial, muy emocionante, y estoy muy agradecida del alcalde y los concejales de la comuna de Lago Ranco, que hicieron este acto maravilloso”.

Cabe señalar que en el sector de Puerto Ñirivilo se inauguró una placa en memoria del exmandatario.

Sobre esto se refirió el alcalde de Lago Ranco, Miguel Meza, quien declaró que "fue una misa en el cual se conmemoró el segundo año del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, en una solemne ceremonia, con un tremendo marco de amigos, de familiares”.

“Si bien es triste, también es un bonito recuerdo de poder rendirle un tributo a nuestro presidente, quien fuera un gran presidente por lo demás", complementó.

La placa que se encuentra a orilla del lago cuenta con la frase: “Sueño con un Chile más unido, en que todos nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos; un Chile más libre, más próspero, sin violencia y en paz. Sueño con un Chile en que todos sus hijos puedan desarrollar los talentos que Dios les dio, realizar sus proyectos y alcanzar sus sueños, un Chile donde todos podamos vivir plenos y felices junto a nuestros seres queridos. Si podemos soñarlo, podemos hacerlo”.

IMÁGENES:

PURANOTICIA