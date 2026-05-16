Cayó banda narco que también robaba cables de cobre en la Región de Coquimbo

El Juzgado de Garantía de Ovalle decretó la prisión preventiva de cinco personas y medidas cautelares de menor intensidad para otras tres, imputadas por integrar una asociación ilícita para el tráfico de drogas y el robo de cables de cobre, entre varios delitos. El plazo de cierre de investigación quedó fijado en 120 días.

Tras la formalización, el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, informó que "hay varios delitos de robo de transformadores y cable del tendido eléctrico, pero también delitos de extorsión, tráfico de drogas, tenencia de arma de fuego, tenencia de municiones, falsificación de instrumento público y receptación de vehículo".

"La peligrosidad de los sujetos fue claramente compartida por el juez con este fiscal, porque no solo estamos en presencia de sustracción de especies, sino por los daños para todos nosotros, principalmente con personas que dependen de la energía eléctrica como aquellas que padecen enfermedades y que son electrodependientes", añadió Gómez.

La investigación se inició tras una serie de denuncias por el robo de cables de cobre y diversas especies en los predios de producción agrícola y exportación de la provincia de Limarí. "Un centenar de detectives de las regiones policiales de Atacama y Coquimbo dieron cumplimiento a la orden judicial para intervenir 6 domicilios en el sector rural y urbano de la comuna de Ovalle y 2 inmuebles en Coquimbo, donde operaba esta organización criminal", indicó el prefecto inspector Javier González, jefe de la Región Policial de la PDI de Coquimbo.

Armas de fuego de distinto calibre, municiones, cannabis a granel, $1.900.000 de dinero en efectivo, 3 vehículos, uno clonado y con encargo por robo, y más de 90 kilos de cables de cobre fueron parte de la incautación.

"Este es un trabajo de investigación de seis meses que resulta del cruce de información y denuncias de los agricultores y víctimas de diversos delitos que cometía una banda delictual multipropósito. Su giro principal era el robo de cables de cobre que extraían de la maquinaria agrícola y de transformadores eléctricos que sustraían en el campo. También robaban vehículos y la producción de los cultivos, identificando a los líderes de esta organización delictiva y en total 08 imputados fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia", explicó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Por su parte, Cristián Carrión, presidente de la Comunidad de Agua del Sistema Paloma, representante de los Agricultores de la Provincia de Limarí, expresó su agradecimiento por estos resultados que benefician a 20 mil hectáreas productivas.

"Nos afectaba demasiado, desde el año 2024, sufrimos muchos daños en equipos y fuentes de energía. En medio de la sequía, nuestra producción depende de la electricidad, como el riego tecnificado, pozos profundos, sistemas de frío, el pequeño comercio, los enfermos electrodependientes. Es un flagelo que afecta a toda la comunidad, por lo que agradecemos todas las gestiones y este logro para dedicarnos a producir el campo donde necesitamos energía durante las 24 horas", señaló.

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