Caso de estafa millonaria: imputados obligaban a víctimas a endeudarse

En su etapa final entró este sábado la audiencia de formalización en contra de una banda acusada de cometer millonarias estafas, cuyos integrantes se hacían pasar por ejecutivos bancarios y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Entre las víctimas del grupo se encuentra la actriz nacional Amparo Noguera, junto a otras cuatro personas afectadas por el engaño.

Durante el desarrollo de la investigación se estableció que, en un comienzo, se difundió la información de que la intérprete habría perdido cerca de 700 millones de pesos, cifra que posteriormente fue descartada por la propia Noguera a través de una declaración pública. En ella, aclaró que el monto no era correcto, aunque enfatizó que “sí se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado”.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el perjuicio total provocado por la organización delictual alcanzaría cerca de mil millones de pesos. En el caso particular de la actriz, el monto defraudado bordearía los 470 millones de pesos, según detalló la Fiscalía.

Los imputados están siendo formalizados por una serie de delitos, entre ellos asociación delictiva, estafa reiterada, usurpación de identidad, receptación de especies, uso malicioso de instrumento público y lavado de activos, lo que da cuenta de la complejidad del mecanismo utilizado para concretar las estafas.

Uno de los aspectos más graves revelados en la formalización es que el actuar de la banda no solo implicó el traspaso directo de dinero, sino que además forzó a las víctimas a endeudarse. Según se indicó, los imputados inducían a las personas afectadas a solicitar créditos de consumo, aumentando de manera significativa el daño económico. En el caso de Amparo Noguera, se informó que habría gestionado un préstamo por 48 millones de pesos, como parte del engaño.

