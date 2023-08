Caso «Convenios» le pasa la cuenta a Revolución Democrática: sólo votaron 120 militantes de la región de Valparaíso

El conflicto suscitado en el marco del caso «Convenios» ha repercutido fuertemente en Revolución Democrática (RD), partido que vivió un proceso de elecciones internas muy alejado de sus expectativas, pues de sus 27 mil militantes a nivel nacional sólo 1.520 fueron los que emitieron su voto para elegir a su nuevo Consejo Político Nacional (CPN), Tribunal Supremo y directivas regionales, llegando sólo al 5,6% de su padrón en Chile.

En específico, los militantes debieron elegir 28 cupos: 14 directivos en regiones, tres consejeros de frente, tres de comisiones y ocho electos a través de listas. Todo esto, en medio de la crisis institucional más profunda que ha atravesado el partido, surgida por el polémico convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, lideradas por entonces por dos figuras de RD: Carlos Contreras y Daniel Andrade, –además– dos cercanos a la diputada Catalina Pérez.

La importancia de esta elección, principalmente para conformar al CPN, radica en que este órgano tiene amplias facultades al interior de la tienda del Frente Amplio, ya sea en la definición de políticas de alianzas y fusiones con otros partidos o para hacer llamados a elecciones anticipadas de mesa directiva nacional.

Bajo este contexto, se impuso con un 38% la lista «La Revolución con Chile», conformada por dirigentes históricos del partido, cercanos al ministro Giorgio Jackson y también al jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. De esta manera, los grandes ganadores fueron la ex integrante de la Convención Constituyente, Giovanna Roa; el director de Metro, Nicolás Valenzuela, y Vannia Palma. También vencieron Cristóbal Cuadrado, ex subsecretario de Salud Pública del actual Gobierno, a quien incluso proyectan como próximo presidente de RD a nivel nacional. El triunfador de la elección de comisiones se suma a Rocío Donoso, ex candidata a senadora y a consejera constitucional por la región Metropolitana.

En segundo lugar quedó la lista «Raíces con Chile», movimiento que buscaba refrescar las caras del partido, que se quedó con un 27,9%, resultado no menor considerando que se trata principalmente de militantes sin experiencia en la primera línea política. El tercer puesto quedó para «Ecofeminismo Primero», grupo que de todas formas consiguió elegir a la diputada por la región del Maule, Consuelo Veloso.

Cabe hacer presente que la debacle de Revolución Democrática la vivió principalmente el grupo ligado a la diputada Catalina Pérez, que incluso debió bajar su lista (originalmente la cuarta en competencia) tras reportarse divisiones internas entre los cercanos a la parlamentaria por Antofagasta por el lío ya explicado.

La crisis de RD fue aún más pronunciada en la región de Valparaíso, donde sólo 120 militantes decidieron participar de este proceso eleccionario, efectuado por la vía digital, y donde se respaldó la propuesta de lista unitaria presentada por el diputado del Distrito 7 de la región de Valparaíso, Jorge Brito Hasbún, quien fue elegido como presidente regional de Revolución Democrática en la Quinta Región.

No obstante, desde el interior de la tienda en la región afirman que la baja convocatoria no se debe al conflicto suscitado en el caso «Convenios», sino que tiene que ver con la inscripción en la plataforma habilitada para participar en el proceso por la vía digital.

De hecho, el presidente nacional de Revolución Democrática, el senador por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, precisó que "hace mucho tiempo que las elecciones internas no generan una gran participación masiva de la militancia", recordando de paso que los comicios de 2022 fueron muy similares al actual.

PURANOTICIA