«Caso convenios»: Detienen a Diego Ancalao por fraude al fisco, lavado de activos y estafa

La Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó la detención del ex precandidato presidencial por la Lista del Pueblo, Diego Ancalao.

Esto, en el marco de la investigación por el denominado «Caso Convenios».

Según detalló la fiscal Gloria Wittwer, se le imputan delitos de fraude al fisco, lavados de activos y estafas en perjuicio del fisco.

Por estos ilícitos será formalizado cuando el tribunal así lo disponga.

"Durante esta jornada y luego de haber finalizado una serie de diligencias investigativas por el caso de traspaso de dineros a fundaciones desde el Gobierno Regional de Los Lagos, como Fiscalía Regional solicitamos al Tribunal de Garantía de Puerto Montt una orden de detención en contra de Diego Ancalao Gavilán, por su responsabilidad en delitos de fraude al fisco, lavados de activos y estafas en perjuicio del fisco, entre otros, y como fiscalía procederemos a materializar las respectivas formalizaciones cuando el tribunal disponga", declaró Wittwer.

Cabe señalar que la detención de Ancalao se produce un día después de que descartara estar relacionado con la Corporación Kimün y también haber recibido dineros de dicha corporación.

“Como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”, dijo en un punto de prensa.

El profesor ha sido relacionado a Kimün (corporación que está siendo investigada por la fiscalía debido a la transferencia de 1.200 millones de pesos para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona) ante una revelación del vicepresidente de la Corporación, Arnoldo Ñanculef, en el sentido de que el presidente Jaime Huincahue había transferido cerca de 900 millones de pesos al IP y CFT Los Lagos para sanear su delicada situación financiera.

Y el 17 de julio se conoció a través del Diario Oficial que Huincahue, en representación de Corporación Kimün, había vendido ambos establecimientos a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), de la cual Ancalao es presidente y uno de sus representantes legales.

