Caso "Bruma": Formalizarán a tres tripulantes del buque "Cobra" y a la empresa Blumar por homicidio culposo

La Fiscalía de Concepción formalizará a tres tripulantes de la embarcación "Cobra" por el delito de homicidio culposo por la desaparición de los pescadores de la lancha "Bruma".

La Fiscalía solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel agendar una audiencia para formalizar la investigación en contra de los tres tripulantes que se desempeñaban en el puente de navegación del "Cobra" por el delito de homicidio culposo.

Asimismo, se formularán cargos en contra de la empresa Blumar, a cargo del buque "Cobra", por su responsabilidad penal como persona jurídica en estos hechos.

La decisión fue comunicada a los familiares de los pescadores fallecidos en una reunión que sostuvieron con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

El abogado Rafael Poblete destacó la formalización de Blumar como persona jurídica por su “innegable responsabilidad en esta tragedia” y anunció que pedirán las medidas más gravosas en contra de la empresa, entre ellas que se suspenda la matrícula del "Cobra".

Sobre los tripulantes que serán formalizados, precisó el abogado que está el capitán del "Cobra", Roberto Mansilla, un piloto y un vigía.

También dio a conocer que la caja negra de la embarcación no grabó lo ocurrido esa jornada. Este objeto fue trasladado hasta Estados Unidos, donde el FBI no pudo concretar los peritajes. Luego fue llevada a Francia.

“Resulta inaudito que una empresa, que debiendo haber tomado las precauciones, sus mecanismos de grabación no estuvieran funcionando”, criticó el abogado Poblete sobre la deficiencia en la caja negra.

El profesional indicó no estar de acuerdo con la calificación de homicidio culposo, ya que estiman que en este caso se está frente a un homicidio por omisión.

PURANOTICIA