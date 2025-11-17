Carter, hermana de Kaiser y Huenchumilla lideraron elección senatorial en La Araucanía: Loncon quedó fuera

En La Región de La Araucanía, con cinco senadores a elegir, resultó vencedor con la primera mayoría el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en cupo por Republicanos, con el 14,49% de los votos (92.373).

En tanto, la nacional libertaria Vannesa Kaiser, hermana de Johannes Kaiser, quedó en segundo lugar con el 8,92% de los sufragios (56.887).

Mientras que en tercer lugar quedó el senador DC Francisco Huenchumilla, quien logró la reelección con el 8,58% de los votos (54.692).

Los otros dos cupos fueron para el RN Miguel Becker, con el 7,40% (47.169) y el independiente PPD Ricardo Celis, quien obtuvo el 6,12% de las preferencias (39.037).

No fue elegida la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, quien postulaba como independiente en cupo del PC. Obtuvo sólo el 6,01% de las preferencias (38.324).

PURANOTICIA