Carolina Corti lanza su candidatura por Quilpué y afirma que "no tengo dudas que en octubre llegaremos a liderar la Municipalidad"

Respaldada por más de mil vecinos, representantes de Chile Vamos, independientes y Republicanos, la exgobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, realizó el lanzamiento de su campaña a alcaldesa de la comuna de Quilpué.

Asegura que lleva muchos años recorriendo y escuchando a los vecinos de Quilpué, Belloto y la zona rural a pesar que la campaña legal comenzó la semana pasada.

Más de 1.200 vecinos asistieron al lanzamiento de su candidatura a alcaldesa, su primer gran desafío de elección popular.

“Estoy preparada, llevo más de 30 años en el servicio público, la mayoría de este tiempo trabajando de forma anónima, creando estrategias de seguridad y de bienestar para la comunidad. Haber sido gobernadora me dio una plataforma distinta, donde mis vecinos pudieron conocerme más en profundidad, pero hoy es diferente este es mi primer desafío de elección ciudadana y estoy convencida por el cariño que me han demostrado en la calle, que en octubre llegaremos a liderar la Municipalidad”, subrayó.

Aunque la convocatoria estaba citada a las 15:30 horas, desde mucho antes los vecinos en su mayoría personas mayores y mujeres llegaron hasta el lugar de encuentro en un local de la concurrida Avenida Marga Marga.

“Los más motivados y entusiastas con esta candidatura son los vecinos porque ellos en carne propia han evidenciado los estragos que ha dejado la pésima y casi nula gestión que ha desarrollado la actual administración. No son tiempos para gustitos personales ni para gobernar solo para la militancia. Hoy debemos actuar con responsabilidad y con una mirada amplia y sin sesgos de ningún tipo”, enfatizó la candidata a alcaldesa.

“Aquí los únicos enemigos que tenemos son el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos de alta connotación y esa será la principal tarea cuando lleguemos a la alcaldía. No se trata de hacer promesas grandilocuentes, pero sí puedo asegurar que habrá un trabajo en conjunto, dirigido y con una estrategia clara. Las calles y plazas de nuestra ciudad deben volver a ser usadas por las familias y no estar en poder de los delincuentes”, finalizó la ex gobernadora.

