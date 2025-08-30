Carabineros incauta ketamina en operativo que terminó con un choque automovilístico en Coyhaique

Este sábado, tras un amplio operativo policial en Coyhaique, dejó a cinco personas detenidas por microtráfico de drogas, tras una persecución que recorrió distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los sujetos se desplazaban en un vehículo Hyundai Tucson y fueron interceptados por Carabineros luego de que chocaran contra un automóvil estacionado en calle Río Coyhaique. “Finalmente es fiscalizado por personal de Carabineros, en donde se da cuenta que en el habitáculo del copiloto se encontró presencia de ketamina en polvo, básicamente”, explicó el abogado de la Fiscalía de Coyhaique, José Patricio Rivas.

Tras el hallazgo, Carabineros de la 1ª Comisaría de Coyhaique detuvo a los cinco ocupantes, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía local para su formalización durante la misma jornada.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para tres de ellos debido a que mantenían antecedentes penales, mientras que para los otros dos pidió cautelares de menor intensidad. El fiscal Rivas detalló que “el Tribunal decretó la prisión preventiva respecto de uno de los tres que se solicitó, y respecto de los otros dos decretó medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno. El Ministerio Público apeló verbalmente a esta resolución, a lo cual tiene que ver en la Corte de Apelaciones de Coyhaique el día lunes”.

