Carabineros difunde “se busca” por dos sujetos de interés tras baleo a sargento en Antofagasta

Carabineros difundió un “se busca” por dos sujetos de interés presuntamente vinculados al baleo que dejó gravemente herido al sargento Juan Carlos Rivera, ocurrido el pasado miércoles en Antofagasta.

Las fichas elaboradas por el OS9 de Carabineros incluyen fotografías de los sospechosos, además de sus identidades, alias y características físicas, con el objetivo de facilitar su identificación y que la ciudadanía pueda colaborar con su ubicación y captura.

El primero de los sujetos buscados es Mauricio Andrés Rojas Santander, chileno, de 40 años, 1,75 metros de estatura, tez morena, contextura media y con múltiples tatuajes. Su último paradero conocido corresponde a Antofagasta.

El segundo es Ricardo José Rodríguez Sánchez, conocido como “Cantinflas” y “El Menor”, de 26 años, nacionalidad venezolana, 1,80 metros de estatura, tez morena y contextura delgada. Su último paradero conocido también corresponde a Antofagasta.

Además, según los antecedentes difundidos, este último sospechoso utilizaría la identidad de Juan Bautista Méndez Villarreal, para lo cual contaría con un documento de identidad venezolano.

INVESTIGACIÓN POR ATAQUE A CARABINERO

En el marco de la investigación, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, designó un fiscal preferente para esclarecer el ataque ocurrido en calle Huanchaca con calle Chiloé, en el sector centro alto de la ciudad, hasta donde concurrieron funcionarios de Carabineros tras recibir una denuncia de vecinos.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los funcionarios realizaban un procedimiento de fiscalización a un grupo de sujetos que se encontraba consumiendo drogas, cuando uno de ellos huyó del lugar.

El funcionario policial siguió al individuo y, al momento de darle alcance, recibió diversos disparos que le provocaron múltiples lesiones.

El sargento afectado, perteneciente a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría, fue trasladado inicialmente hasta el Hospital Regional de Antofagasta debido a la gravedad de sus heridas. Durante la jornada de este jueves, fue trasladado hasta el hospital institucional en Santiago para continuar con su recuperación.

Las diligencias para identificar y detener al autor de los disparos y a otros posibles participantes están siendo desarrolladas por el equipo ECOH de la Fiscalía, en conjunto con Labocar y OS9 de Carabineros, además del apoyo de funcionarios de distintas unidades especializadas y territoriales.

(IMAGEN DE REFERENCIA)

PURANOTICIA