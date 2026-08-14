Alcalde de Coquimbo revierte suspensión y confirma realización de La Pampilla 2026

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, echó pie atrás con su decisión del 30 de julio pasado de suspender La Pampilla para este año, debido a los estragos que dejó el sistema frontal, y anunció que la fiesta dieciochera más grande de Chile sí se realizará para ayudar a la reconstrucción.

"Nos hemos reunido y escuchamos a nuestros pescadores, comerciantes, emprendedores, gremios gastronómicos y hoteleros, junto a Corfo y Sercotec. Y fueron ellos mismos quienes nos pidieron una oportunidad para poder volver a trabajar, recibir visitantes y ponerse de pie. Por eso hemos tomado una decisión: este 18 de septiembre, Coquimbo tendrá Pampilla", indicó en un video difundido.

De igual forma, explicó que "será una Pampilla distinta, solidaria, austera y enfocada en la reactivación, cuidando los recursos municipales, sumando el apoyo de los privados y generando una gran campaña para ayudar a las familias que más lo necesitan".

Por último, Manouchehri enfatizó que "hace algunas semanas dijimos que primero había que levantar Coquimbo, hoy entendemos que La Pampilla también puede ayudar a levantarnos, por eso queremos invitar a Chile entero, vengan a nuestras caletas, a nuestros restoranes, hoteles, el comercio, apoyen a nuestros emprendedores, vengan a celebrar nuestras Fiestas Patrias y al mismo tiempo ayudarnos a poner de pie a Coquimbo".

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