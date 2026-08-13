Suspenden las clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y la zona costera de Tarapacá a raíz del sistema frontal

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y sectores costeros (Caleta San Marcos, Chanavayita y Pisagua) debido a las condiciones meteorológicas y sus afectaciones.

La medida aplica a establecimientos públicos, particulares subvencionados y privados de educación parvularia, básica y media de los sectores señalados.

El seremi de Educación de la región de Tarapacá, Leonardo Gálvez, detalló que la medida es para "toda la provincia de Iquique y el litoral de nuestra región. La provincia del Tamarugal sigue trabajando de manera normal. No hay incidentes en la provincia del Tamarugal para sumarlo a esta decisión".

"Algunos colegios van a necesitar aplicar algunas fumigaciones y limpiezas más profundas por esta situación que estamos viviendo. Por favor, atenerse mañana, viernes 14", sostuvo.

Cabe señalar que la medida se suma a la suspensión de clases para la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta, y el cese escolar que ya afecta a toda la región de Atacama.

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